Manipulacja Tuska. Chciał zaatakować prezydenta i prof. Nowaka

Lider AfD Tino Chrupalla zasugerował, że Polskę ma na koncie współudział w wysadzeniu gazociągu Nord Stream. Opublikował nagranie w serwisie X: "AfD oznacza suwerenność i bezpieczeństwo. Odrzucamy propozycję niemieckiego rządu dotyczącą poboru do wojska. Nasze dzieci nigdy nie mogą być wysyłane do walki na Ukrainie!".

Następnie odniósł się do sprawy Wołodymyra Z., podejrzanego o udział w wysadzeniu Nord Stream. Przebywa on w polskim areszcie. "Donald Tusk odmawia ekstradycji podejrzanego o zamach terrorystyczny na Nord Stream, mówiąc: 'Problemem nie jest zamach, ale budowa gazociągu'. To skłania mnie do zastanowienia się: czy Polska mogła być zaangażowana w ten atak? Żądamy wyjaśnień!" – grzmi członek Bundestagu.

Tusk manipuluje

Na te słowa zareagował Tusk. Premier zaatakował przy tej okazji prof. Andrzeja Nowaka. Niedawno historyk udał się na spotkanie z przedstawicielami AfD, gdzie wyłożył polskie racje dot. konieczności rozliczenia się przez Niemcy za szkody uczynione Polske w czasie II wojny światowej. Jednak szef PO chce przedstawić tę sytuację jako "próbę zaprzyjaźnienia się ekipy Nawrockiego z AfD".

"Lider AfD, Tino Chrupalla, przeciwnik NATO i UE, który zdążył już ogłosić zwycięstwo Rosji, zaatakował nas za twarde stanowisko wobec Nord Stream 2 i zasugerował, że to Polska mogła stać za wysadzeniem gazociągu. To z tą partią ekipa Karola Nawrockiego próbuje się ostatnio zaprzyjaźnić" – twierdzi premier.

W środę prof. Nowak wziął udział w wykładzie i dyskusji w niemieckim parlamencie. Obecni byli trzej posłowie AfD: Goetz Froemming, Alexander Wolf oraz Adam Balten, polityk o polskich korzeniach. Podczas wydarzenia profesor przestrzegał przed "imperializmem kosztem słabszych". Przed wizytą Nowak informował, że jedzie do Berlina jako osoba prywatna i zaproszenie otrzymał jeszcze przed wyborami prezydenckimi w Polsce.

