Tusk o Kaczyńskim: Tego nie można mu wybaczyć

O Jarosława Kaczyńskiego Donald Tusk pytany był w podcaście Onetu "WojewódzkiKędzierski". Jedno z pytań dotyczyło osobistych relacji z prezesem PiS. Tu szef rządu podkreślił, że nie mają takowych od wielu lat. Przyznał, że choć kiedyś byli ze sobą na "ty" nigdy się nie przyjaźnili. – Ale byliśmy w niezłych relacjach. Tworzyliśmy w jakimś sensie jedno polityczne środowisko w czasach "Solidarności" – powiedział. Tusk dodał, że dużo lepsze relacje miał z bratem Jarosława, Lechem Kaczyńskim. – Takie osobiste relacje. Ale też nie była to jakaś głęboka przyjaźń – zauważył.

Dziwne sugestie Tuska o Kaczyńskim. "Żyd z Rosji"

Według Tuska, to prezes PiS odpowiada za "polityczne zło, jakie się w Polsce rozpleniło". Za początek pewnego procesu uznał słowa o "dziadku z Wehrmachtu". Potem, jak ocenił, było już tylko gorzej. Mówił tu m.in. o "kłamstwie smoleńskim", które "było tym, co uczyniło polski konflikt polityczny czymś o wiele groźniejszym, niż u wielu naszych sąsiadów".

Tusk sugerował, że Polacy pogrążają się w tym, zamiast pielęgnować dumę choćby z tego, że jesteśmy najszybciej rozwijającym się krajem ze wszystkich rozwiniętych państw świata od wielu lat. Jak dodał, "ile zła trzeba było wcisnąć w emocje, w serca i umysły ludzi", żeby zamiast z tego poczucia wspólnoty, że mamy jakieś wspólne osiągnięcia i jest się z czego cieszyć, znajdywać wszędzie negatywne emocje. – Więc za to Kaczyński jest odpowiedzialny osobiście. Ja mam pewnie same wady też według niektórych, ale ja strasznie cierpię z tego powodu, że te podziały — no bo jak się mówi "Tusk zabójca, zdrajca, Niemiec" — to trudno znaleźć tutaj pole do porozumienia. Przecież ja nie wyzywam Kaczyńskiego "Żyd z Rosji", tak? A wiecie, ilu ludzi mi podpowiada: "spójrzcie w jego biogram"? – mówił.

Tusk: Tego Kaczyńskiemu nie można wybaczyć

Mówiąc o swoim osobistym stosunku do Kaczyńskiego, szef rządu powiedział, że szlag go trafia, jak sobie uświadomi, ile on zła narobił.

– I nie mówię o tym, że on czasami ze mną wygrywał, przegrywał, tylko ile trucizny wcisnął ludziom do umysłów i serc. I tego nie można mu wybaczyć – podsumował.

W tym samym programie Tusk pytany był także o Szymona Hołownię.

