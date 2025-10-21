"Wspólnota narodowa". Nawrocki zabrał głos na inauguracji roku akademickiego

– Sięga potężnie od krańca do krańca, złoto przy niej to marny piach. Jest także dla wielu gwarancją nieśmiertelności. Tak, to mądrość i tak pisano w Księdze Mądrości Starego Testamentu. Mądrość, a nie ma mądrości bez wiedzy, choć mądrość wiedzą wyłącznie jak wiemy, nie jest. Dlatego potrzebujemy dzisiaj wiedzy, rozwijających się uniwersytetów i akademii odpowiedzialności za Rzeczpospolitą, za naszą narodową wspólnotę, aby mądrze iść w przyszłość Polski w XXI wieku – powiedział prezydent Karol Nawrocki w czasie inauguracji roku akademickiego 2025/2026 na Akademii Zamojskiej, na której był specjalnym gościem.

Prezydent o Janie Zamoyskim

W trakcie wystąpienia prezydent nawiązał do patrona uczelni – Jana Zamoyskiego, który pod koniec XVI wieku, projektując Zamość zaprosił do współpracy wybitnych architektów z Europy po to, by nowo powstałe miasto było pod względem urbanistycznym idealnym organizmem, przypominającym ciało człowieka. – W tym organizmie katedra i akademia miały być płucami. Miały decydować o tym, że Zamość może oddychać wiarą, wartościami, może oddychać słowem Pana Boga i właśnie mądrością i intelektem – podkreślił.

Głowa państwa skierowała słowa podziękowania dla władz uczelni za wyjątkowy sposób odpowiadania na wyzwania, przed którymi staje dziś nasze państwo. Jak wskazał, to kształcenie profesjonalistów z zakresu nauk humanistycznych, którzy później podejmują prace w polskich urzędach, instytucjach, ale także za "ten fundament patriotyczny, fundament wokół wartości tej uczelni tak ważnych dla nas wszystkich Polaków".

Nawrocki: Nie możemy być obojętni wobec przełomu technologicznego

Przekonywał, że uczelnia nie pozostaje obojętna na rewolucję nowych technologii. – Centrum Badań i Transferu Technologii Akademii Zamojskiej to projekt, który być może w najbliższych latach da nam specjalistów z jednej strony od naszego bezpieczeństwa, a z drugiej strony od naszej gospodarki, czy życia codziennego – mówił Karol Nawrocki.

Podkreślił także, że już dziś jesteśmy "częścią technologicznego przełomu, wobec którego nie możemy być obojętni". Przypomniał, że kilka tygodni temu złożył do Sejmu inicjatywę ustawodawczą o Funduszu Rozwoju Technologii Przełomowych.

Zdaniem Prezydenta przyszłością Polski są absolwenci polskich uczelni, którzy będą w przyszłości budować ambitną, silną i bezpieczną Polską. – Nie uda nam się tego zbudować drodzy studenci bez Was, bez Waszej pracy, bez Waszej wiedzy, bez Waszego poświęcenia i przywiązania do tego, co buduje naszą wspaniałą wspólnotę narodową od wieków – zaznaczył prezydent podczas przemówienia.

