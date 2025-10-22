Kim jest kobieta na zdjęciu znaleziona w kościele? Policja prosi o pomoc
Udostępnijdodaj Skomentuj
Kraj

Kim jest kobieta na zdjęciu znaleziona w kościele? Policja prosi o pomoc

Dodano: 
Policja prosi o pomoc w ustaleniu tożsamości kobiety ze zdjęcia
Policja prosi o pomoc w ustaleniu tożsamości kobiety ze zdjęcia Źródło: praga-poludnie.policja.gov.pl
Warszawska policja prosi o pomoc w ustaleniu tożsamości kobiety, którą znaleziono w jednym ze stołecznych kościołów. Funkcjonariusze opublikowali jej zdjęcie.

Z policyjnego komunikatu wynika, że kobieta została znaleziona 10 października rano w kościele przy ul. Kobielskiej w Warszawie. Prawdopodobnie spędziła w tej świątyni noc. Ubrana była w czarny jednoczęściowy strój i czarne buty.

"Kobieta nie wie kim jest, biegle włada językiem polskim. Z wyglądu może mieć ok. 45 lat, wzrost 168 cm, szczupła, włosy jasne do ramion" – czytamy na stronie internetowej Komendy Stołecznej Policji.

Osoby, które rozpoznają kobietę i mogą pomóc w ustaleniu jej tożsamości, proszone są o zgłaszanie się do KRP Warszawa VII przy ul. Grenadierów 73/75 w Warszawie lub kontakt pod numerem tel. 47-723-76-55, alarmowym 112 lub z najbliższą jednostką policji oraz mailowo na adres: [email protected].

Zostań współwłaścicielem Do Rzeczy S.A.
Kup akcje już dziś.
Szczegóły: platforma.dminc.pl

Źródło: Policja
Czytaj także