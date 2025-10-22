Kim jest kobieta na zdjęciu znaleziona w kościele? Policja prosi o pomoc

Z policyjnego komunikatu wynika, że kobieta została znaleziona 10 października rano w kościele przy ul. Kobielskiej w Warszawie. Prawdopodobnie spędziła w tej świątyni noc. Ubrana była w czarny jednoczęściowy strój i czarne buty.

"Kobieta nie wie kim jest, biegle włada językiem polskim. Z wyglądu może mieć ok. 45 lat, wzrost 168 cm, szczupła, włosy jasne do ramion" – czytamy na stronie internetowej Komendy Stołecznej Policji.

Osoby, które rozpoznają kobietę i mogą pomóc w ustaleniu jej tożsamości, proszone są o zgłaszanie się do KRP Warszawa VII przy ul. Grenadierów 73/75 w Warszawie lub kontakt pod numerem tel. 47-723-76-55, alarmowym 112 lub z najbliższą jednostką policji oraz mailowo na adres: [email protected].