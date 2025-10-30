Polskie myśliwce przechwyciły kolejny rosyjski samolot. Znamy szczegóły

"30 października 2025 r., przed godziną 9:00, para dyżurna myśliwców MiG-29 polskich Sił Powietrznych dokonała kolejnego w tym tygodniu przechwycenia samolotu rozpoznawczego Federacji Rosyjskiej Ił-20 wykonującego lot nad Morzem Bałtyckim" – przekazało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

"Maszyna, lecąca w międzynarodowej przestrzeni powietrznej bez złożonego planu lotu i z wyłączonym transponderem, została przechwycona, dokonano jej identyfikacji oraz eskortowano poza rejon odpowiedzialności. Nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej" – czytamy w komunikacie.

"Dzięki wysokiej gotowości bojowej i profesjonalizmowi zespołów dyżurnych, pilotów oraz obsługi naziemnej, działania zostały przeprowadzone sprawnie, skutecznie i bezpiecznie. Żołnierze Wojska Polskiego każdego dnia z pełnym zaangażowaniem strzegą bezpieczeństwa polskiego nieba" – dodano.

Do podobnego incydentu doszło 28 października. Wówczas para dyżurna myśliwców MiG-29 Sił Powietrznych dokonała skutecznego przechwycenia, identyfikacji wizualnej oraz eskortowania z rejonu odpowiedzialności rosyjskiego samolotu Ił-20. Maszyna wykonywała lot nad Morzem Bałtyckim.

Dwa polskie lotniska zostały czasowo zamknięte

W związku z trwającym atakiem Rosji na Ukrainę, w czwartek nad ranem rozpoczęło się operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej. Wojsko przekazało, że zgodnie z obowiązującymi procedurami, dowódca operacyjny RSZ uruchomił wszystkie dostępne siły i środki pozostające w jego dyspozycji. Zapewniono, że podjęte działania mają charakter prewencyjny.

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej poinformowała o zamknięciu dwóch lotnisk. "Z powodu konieczności zapewnienia swobody operowania lotnictwa wojskowego lotniska w Radomiu i Lublinie zostały zamknięte na czas działań" – podano w komunikacie.

