Awantura na Uniwersytecie Warszawskim. Wykład Sikorskiego przerwany

– Radosław Sikorski wspiera ludobójstwo i nie zgadzam się, żeby taki człowiek był zapraszany na moją uczelnię! – wykrzykiwała młoda dziewczyna trzymająca flagę Palestyny. Do incydentu doszło w środę podczas konferencji z okazji 80. rocznicy powstania Organizacji Narodów Zjednoczonych.

– Nie, proszę zostawić tą panią – zwrócił się do ochroniarzy Sikorski. – Jesteśmy na uniwersytecie, wolno mieć inne poglądy. Tylko gdyby panie mogły wysłuchać, co mam do powiedzenia – oświadczył.

– Wysłuchaliśmy już pana. Wypiera pan ludobójstwo w Palestynie i nie zamierzamy słuchać więcej. Żądamy embarga i sankcji na Izrael – argumentowała protestująca. Chwilę później ochrona wyprowadziła obie studentki sali.

"Wspiera pan ludobójstwo". Sikorski odpowiada protestującym na UW

– Nie wiem, czy jest z nami pan ambasador Izraela, ale zapewne nie był zachwycony wtedy, gdy wielokrotnie krytykowałem zarówno nadmierne użycie siły przez Izrael w Strefie Gazy, jak i nielegalne osadnictwo na Zachodnim Brzegu. Natomiast nie zapominajmy o tym, skąd wzięła się operacja izraelska w Strefie Gazy. Mianowicie zaczęła się od bezprzykładnego ataku terrorystycznego Hamasu – wskazał Sikorski.

Zamieścił także wpis w serwisie X, w którym stwierdził: "Protestujące panie raczą mylić się jakobym 'wspierał ludobójstwo'. Odwrotnie, wielokrotnie publicznie i w rozmowach z władzami Izraela potępiałem nadmierne użycie siły w strefie Gazy oraz nielegalne osadnictwo na Zachodnim Brzegu Jordanu. A Polska, moją decyzją, głosowała za potwierdzeniem obowiązków Izraela jako państwa okupującego te terytoria".

Szef MSZ: W Sudanie zginęło więcej osób niż w Gazie. W Nigerii chrześcijanie są mordowani tysiącami

"Mam również nadzieję, że studentki Uniwersytetu Warszawskiego rozróżniają takie terminy jak zbrodnia wojenna, zbrodnia przeciwko ludzkości i ludobójstwo. Definicje zachodzą na siebie ale nie są tożsame i można mieć uczciwą różnicę zdań co do konkretnych przypadków. Zastanawia także to, że wobec ostatnich masakr w Darfurze nie protestują przeciwko wojnie w Sudanie, w której zginęło więcej ludzi niż w Gazie i w Ukrainie razem wziętych. Warto ująć się także za tysiącami Chrześcijan mordowanymi w Nigerii" – napisał szef MSZ.

We wrześniu w wywiadzie radiowym Sikorski pytany, czy Izrael dokonuje ludobójstwa w Strefie Gazy, odpowiedział, że "słowa trzeba ważyć". – To, co tam się dzieje, jest straszliwą tragedią, ale nie wypełnia mojego rozumienia słowa ludobójstwo – dodał.

