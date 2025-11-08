Nowe informacje ws. Ziobry. Adwokat ujawnia

Były minister ma zostać ujęty przez funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

W toku śledztwa dotyczącego nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości zebrano dowody pozwalające na postawienie mu 26 zarzutów, dotyczących m.in. przekraczania uprawnień, niedopełniania obowiązków, ręcznego sterowania konkursami, dopuszczania do zawierania umów przez osoby nieuprawnione, tolerowania przyznawania środków organizacjom niespełniającym wymogów formalnych oraz ukrywania dokumentów – przekazała prokuratura. Działania te miały służyć osiąganiu korzyści politycznych i majątkowych oraz godziły w interes publiczny, twierdzą śledczy.

Lewandowski: Dlaczego PK ukrywa opinię?

Do sprawy odniósł się obrońca Zbigniewa Ziobry, mec. Bartosz Lewandowski.

"Pan Minister Ziobro od ponad roku mieszka poza granicami Polski gdzie musiał się wyprowadzić w związku związku z operacją chirurgiczną rozległego nowotworu złośliwego przełyku z przerzutami oraz kontynuowaną opieką medyczną, w tym onkologiczną, która nadal trwa" – napisał adwokat na portalu X.

Jak zaznaczył, w piśmie poinformował Prokuraturę Krajową o dokładnym adresie korespondencyjnym Zbigniewa Ziobry i wniósł o przeprowadzeniem z nim czynności "w drodze pomocy międzynarodowej lub za pośrednictwem służb konsularnych, co PK może bez najmniejszych kłopotów zrobić".

Lewandowski podkreślił, że "nie ma mowy o jakimkolwiek 'ukryciu się', jeśli Prokuratura jest w posiadaniu pełnych danych o miejscu przebywania oraz został złożony przez obrońców wniosek o przeprowadzenie czynności w tej legalnej drodze".

"Ponadto ani Zbigniew Ziobro, ani jego obrońcy nie uzyskali wiedzy o treści opinii biegłego lekarza, który wydał ją w toku postępowania bez badania pacjenta (sic!)" – czytamy we wpisie. "Prokurator wczoraj jedynie wskazał, że z opinii wynika, iż udział w czynności procesowej chorego posła jest możliwy. Nie ma natomiast w ogóle mowy o medycznych przeszkodach związanych z możliwością pozbawienia go wolności" – dodał Lewandowski.

Jak zaznaczył adwokat, "odmówiono również dostępu do stosownej opinii będącej w posiadaniu Komisji ds. Pegasusa". "Co takiego znajduje się w opinii, że PK ją ukrywa?" – zapytał.

twitter

Sejm uchylił immunitet Ziobry

28 października 2025 r. Prokurator Generalny Waldemar Żurek przekazał Marszałkowi Sejmu wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie posła Zbigniewa Ziobry do odpowiedzialności karnej oraz na jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie.

Zgoda w tej sprawie została wyrażona przez większość sejmową 7 listopada. W piątkowym głosowaniu większość sejmowa najpierw zdecydowała o odebraniu immunitetu Zbigniewowi Ziobrze, a później wyraziła zgodę na jego tymczasowe aresztowanie. Immunitet został uchylony w odniesieniu do wszystkich zarzutów, jakie prokuratura zamierza postawić byłemu ministrowi sprawiedliwości. Łącznie jest ich 26.

W głosowaniach wzięli udział wszyscy posłowie KO, PSL, Polski 2050 i Lewicy. Nieobecnych było dziewięciu posłów PiS, trzech z Konfederacji oraz jeden z koła Republikanie. Przeciw głosowało PiS oraz posłowie kół Republikanie i Konfederacji Korony Polskiej. Parlamentarzyści Konfederacji w zależności od głosowania i konkretnych osób byli za, przeciw, albo wstrzymywali się od głosu.

Czytaj też:

Poseł podszedł do Żurka w Sejmie. "Za dwa lata Trybunał Stanu"Czytaj też:

"Immunitet odebrano, żurek podano". Żurek zwrócił się do Ziorby