Sąd Najwyższy oddalił skargę Konfederacji w sprawie subwencji wyborczej

Jest to konsekwencja odrzuconego w marcu sprawozdania finansowego komitetu wyborczego Konfederacji za wybory do Parlamentu Europejskiego w 2024 roku.

"Idziemy dalej bez względu na przeciwności, świadomi chwilowych ograniczeń. Tutaj liczy się suwerenność i bezpieczeństwo Polaków, a nie pieniądze" – skomentował Grzegorz Płaczek, przewodniczący klubu poselskiego Konfederacji.

Dlaczego zdaniem SN Konfederacja ma stracić subwencję?

Państwowa Komisja Wyborcza w marcu, kiedy odrzucała sprawozdanie, twierdziła, że komitet z naruszeniem przepisów Kodeksu wyborczego przyjął korzyści majątkowe o wartości ok. 47 tys. zł. Kwestionowana kwota objęła m.in. przyjęcie niedozwolonych korzyści majątkowych o charakterze niepieniężnym o wartości około 28 tys. zł czy 64 zł na zakup alkoholu.

Rzekome nieprawidłowości, na które wskazywała PKW to także m.in. wpłacenie kwoty nadwyżki pozostałej na rachunku komitetu wyborczego nie na rachunek Funduszu Wyborczego, a na prywatny rachunek pełnomocnika finansowego komitetu wyborczego. Poza tym pełnomocnik komitetu wyborczego Konfederacji nie przesłał w terminie sprawozdania finansowego. Wówczas Konfederacja wniosła wspomnianą wyżej skargę na decyzję PKW.

PKW odrzuciła również informację finansową Konfederacji o otrzymanej subwencji i wydatkach z niej poniesionych w 2024 rok. Zdaniem PKW, wynikało to m.in. o złamania przepisów, zgodnie z którymi subwencja ma być przeznaczona na działalność statutową partii. W opinii PKW Konfederacja z subwencji partyjnej sfinansowała wydarzenie z sierpnia 2024 roku, podczas którego Sławomir Mentzen poinformował o starcie w wyborach prezydenckich w 2025 roku. Z subwencji sfinansowano także zakup tysiąca czapek wyborczych z napisem "Mentzen 2025" o wartości ponad 17 tys. zł.

Ile pieniędzy odbiorą partii?

Niezłożenie sprawozdania na czas powoduje utratę prawa do dotacji podmiotowej za wybory do PE, która w przypadku Konfederacji wynosi ok. 1 mln 300 tys. zł., a także prawo do subwencji przewidzianej na X kadencję Sejmu. Roczna wysokość subwencji przewidzianej dla prawicowego ugrupowania na całą czteroletnią kadencję Sejmu, wynosi ok 8 milionów złotych. Subwencja ta jest wypłacana partiom politycznym w transzach podzielonych na kwartały.

