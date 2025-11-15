"Zazdrości nam cała Europa". Zaskakujące słowa Tuska

Lider Koalicji Obywatelskiej opublikował w sobotę w mediach społecznościowych wspólne zdjęcie z nastoletnimi zawodnikami.

"Z przyszłymi bohaterami stadionów na całym świecie. To oni dotarli prosto z Orlika na PGE Narodowy. Duma!" – napisał Donald Tusk na portalu X.

twitter

Tyle "orlików" działa w Polsce

Premier zabrał głos również przed finałem II edycji młodzieżowego turnieju piłkarskiego "Z Orlika na Stadion" na PGE Narodowym.

– Dziękuję wszystkim zaangażowanym, panu ministrowi (sportu i turystyki, Jakubowi – red.) Rutnickiemu, całej jego ekipie i poprzednikom za to, że ten wielki projekt "orlików" – dobrych, nowoczesnych, naprawdę na najwyższym światowym poziomie obiektów sportowych – znowu ruszył z kopyta. Mamy w tej chwili 1009 orlików remontowanych, 206 "orlików" nowych w budowie – powiedział szef rządu.

Jak zaznaczył Tusk, obecnie w Polsce czynnych jest ponad 2600 "orlików". Zdaniem premiera, budowa boisk przeznaczonych głównie dla najmłodszych to "wielki program, wielki projekt, zazdrości nam go naprawdę cała Europa". Premier podkreślił, że inicjatywa działa od lat, a młodzi piłkarze "pokazują, na co ich stać".

Zmiana na stanowisku premiera? Polacy zabrali głos

Od pewnego czasu pojawiają się głosy, że scenariusz zastąpienia Donalda Tuska na stanowisku premiera Radosławem Sikorskim mógłby zostać zrealizowany jeszcze przed wyborami w 2027 r. Co sądzą o tym Polacy?

Jak wynika z sondażu United Serveys dla Wirtualnej Polski, 44,6 proc. ankietowanych jest przeciwnych zastąpieniu Tuska Sikorskim. 24,8 proc. odpowiedziało "raczej nie", a 19,8 proc. – "zdecydowanie nie".

33,1 proc. respondentów wyraziło poparcie dla takiego posunięcia: 10 proc. odpowiedziało "zdecydowanie tak", a 23,1 proc. "raczej tak". Duża grupa jest niezdecydowana (22,3 proc.).

Zamianie Tuska na Sikorskiego sprzeciwia się 51 proc. wyborców koalicji rządzącej. 33 proc. tej grupy poparłoby taki ruch, a 16 proc. nie wyraziło jasnego zdania.

Powierzenie Sikorskiemu teki premiera popiera 32 proc. badanych z grupy zwolenników opozycji. 46 proc. wyborców Prawa i Sprawiedliwości oraz Konfederacji jest temu przeciwnych. 22 proc. z tej grupy to osoby niezdecydowane.

