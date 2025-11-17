Eksplozja na torach. Jest reakcja BBN

W poniedziałek premier Donald Tusk poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych, że niestety potwierdziły się najgorsze przypuszczenia.

Eksplozja na torach. Premier: D oszło do aktu dywersji

"Na trasie Warszawa-Lublin (wieś Mika) doszło do aktu dywersji. Eksplozja ładunku wybuchowego zniszczyła tor kolejowy. Na miejscu pracują służby i prokuratura. Na tej samej trasie, bliżej Lublina, również stwierdzono uszkodzenie" – napisał na platformie X szef rządu.

W kolejnym wpisie Tusk podkreślił, że wysadzenie toru kolejowego to bezprecedensowy akt dywersji wymierzony w bezpieczeństwo państwa polskiego i jego obywateli. "Trwa śledztwo. Tak jak w poprzednich tego typu przypadkach, dopadniemy sprawców, niezależnie od tego, kto jest ich mocodawców" – zapowiedział.

"Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego działa we współpracy z policją, prokuraturą i służbami kolejowymi na miejscu aktu dywersji na trasie kolejowej Warszawa-Lublin. Ostatnie ustalenia z podjętych czynności zostały przedstawione premierowi Donaldowi Tuskowi" – przekazał z kolei minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.

"Poważna sytuacja". Komunikat BBN

Komunikat w sprawie wydało Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. "W związku z ujawnionymi, celowymi i noszącymi znamiona aktów dywersji uszkodzeniami infrastruktury kolejowej na linii nr 7 (Warszawa-Dorohusk) Biuro Bezpieczeństwa Narodowego zbiera i weryfikuje informacje na temat tych incydentów" – czytamy. Jak poinformowano, prezydent Karol Nawrocki jest w tej sprawie na bieżąco informowany.

"To poważna sytuacja, dlatego wymaga szczególnego monitoringu oraz rzetelnego komunikowania przez wszystkie strony zaangażowane w jej wyjaśnianie" – podsumowało BBN.

