Prezydent blokuje sędziów. Polacy mocno podzieleni

W listopadzie prezydent Karol Nawrocki odmówił awansowania grupy 46 sędziów, którzy jak wskazał, "podważają porządek prawno-konstytucyjny RP". Według resortu sprawiedliwości to złamanie konstytucji, ale Kancelaria Prezydenta odpowiada, iż głowa państwa ma takie kompetencje.

Sondaż: Polacy zabrali głos ws. ruchu prezydenta

Pracownia United Surveys, na zlecenie Wirtualnej Polski, zapytała Polaków, czy zgadzają się ze stwierdzeniem, że "Prezydent ma ostateczny i wyłączny głos w sprawach nominacji sędziowskich, bez obowiązku uzasadniania swoich decyzji".

Z sondażu wynika, że 38 proc. badanych zgodziło się z tak sformułowaną tezą (odpowiedzi "zdecydowanie się zgadzam" udzieliło 22,9 proc. ankietowanych, "raczej się zgadzam" – 15,1 proc.).

Przeciwnego zdania było 42,5 proc. ankietowanych (odpowiedzi "zdecydowanie się nie zgadzam" udzieliło 26,9 proc. badanych, "raczej się nie zgadzam" – 15,6 proc.).

Odpowiedzi "nie wiem/trudno powiedzieć/nie mam zdania" udzieliło 19,5 proc. ankietowanych.

Podziały wśród wyborców różnych formacji

Wśród ankietowanych, którzy deklarują, że są wyborcami partii wchodzących w skład rządzącej koalicji, zaledwie 12 proc. zgodziło się z postawioną tezą (odpowiedzi "zdecydowanie się zgadzam" udzieliło 2 proc. ankietowanych, "raczej się zgadzam" – 10 proc.).

Aż 85 proc. było przeciwnego zdania (odpowiedzi "zdecydowanie się nie zgadzam" udzieliło 64 proc. badanych, "raczej się nie zgadzam" – 21 proc.).Odpowiedzi "nie wiem/trudno powiedzieć/nie mam zdania" udzieliło 3 proc. ankietowanych w tej grupie.

Odmiennego zdania są wyborcy opozycji – PiS i Konfederacji. 75 proc. badanych zgodziło się z tezą, że "Prezydent ma ostateczny i wyłączny głos w sprawach nominacji sędziowskich, bez obowiązku uzasadniania swoich decyzji" (odpowiedzi "zdecydowanie się zgadzam" udzieliło 52 proc. ankietowanych, "raczej się zgadzam" – 23 proc.).

Przeciwnego zdania było 17 proc. z nich (odpowiedzi "zdecydowanie się nie zgadzam" udzieliło 9 proc. badanych, "raczej się nie zgadzam" – 8 proc.).

Odpowiedzi "nie wiem/trudno powiedzieć/nie mam zdania" udzieliło 8 proc. ankietowanych z tej grupy.

Wśród ankietowanych, którzy twierdzą, że są wyborcami innych ugrupowań, 62 proc. udzieliło odpowiedzi "nie wiem/trudno powiedzieć/nie mam zdania". 29 proc. badanych w tej grupie nie zgodziło się z tezą, że "Prezydent ma ostateczny i wyłączny głos w sprawach nominacji sędziowskich, bez obowiązku uzasadniania swoich decyzji" (odpowiedzi "zdecydowanie się nie zgadzam" udzieliło 7 proc. badanych, "raczej się nie zgadzam" – 22 proc.). 9 proc. odpowiedziało, że "raczej się zgadza" z tak postawioną tezą – opisuje WP.

Badanie przeprowadzono w dniach 14-16, metoda CATI&CAWI, n=1000.

Czytaj też:

Polacy wskazali najlepszą pierwszą damęCzytaj też:

Sondaż: Polacy ocenili Nawrockiego. Prezydent może czuć satysfakcję