"To trzeba nagłośnić". Środowiska żydowskie żądają usunięcia krzyży przy obozie w Treblince

O sprawie poinformował we wtorek za pośrednictwem mediów społecznościowych poseł Konfederacji Korony Polskiej Włodzimierz Skalik.

Poseł Korony alarmuje: Środowiska żydowskie żądają usunięcia krzyży z Treblinki

"Uwaga! Dzisiaj specjalnie wyszły tematy zastępcze, aby to przykryć" – zaczął swój wpis na Facebooku parlamentarzysta, po czym dodał: "Kuria Drohiczyńska za pośrednictwem Ministerstwa Kultury otrzymała właśnie oficjalne żądanie środowisk żydowskich, by usunąć krzyże przy drogach do Treblinki".

W ocenie Skalika, mamy do czynienia z sytuacją "nie do przyjęcia", której nie można odpuścić.

"To trzeba nagłośnić. Krzyże zostaną obronione, a jeśli zajdzie potrzeba, społecznie postawimy ich więcej. Nie ustąpimy!" – podsumował poseł Korony.

"Teren obozu Treblinka I został przekształcony w centrum polskiego i katolickiego męczeństwa"

Serwis Kresy.pl przypomina, że już we wrześniu Jewish.pl opublikował treść listu, który skierowany został do minister kultury i dziedzictwa narodowego Marty Cienkowskiej. Jego autorzy podkreślają, że "z niepokojem odnotowują przejawy fałszowania historii i pamięci Holokaustu do jakich dochodzi na terenie byłego obozu Zagłady w Treblince oraz w jego okolicach".

"Fałszowanie historii", o którym mowa w liście, ma polegać m.in. właśnie na oznaczeniu mogił krzyżami. To zaś, zdaniem autorów, stanowi pominięcie faktu, że 95 proc. spośród ofiar obozu stanowili Żydzi. "Teren obozu pracy Treblinka I został przekształcony w centrum polskiego i katolickiego męczeństwa, a na terenie masowych egzekucji Żydów wznosi się dziś trzysta krzyży poświęconych pamięci trzystu polskich ofiar obozu" – czytamy.

Autorzy listu przekonują ponadto, że pamięć Zagłady nie jest własnością państwa polskiego, ale międzynarodowej wspólnoty żydowskiej.

