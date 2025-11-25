Czarzastemu udało się połączyć Brauna z Holokaustem i Jad Waszem

Skrytykował europosła i izraelski instytut za ich ostatnie zachowania. Polityk krytycznie odniósł się również do skandalicznej aukcji Dom Aukcyjnego w Neuss, który chciał przeprowadzić licytację pamiątek i dokumentów po więźniach niemieckich obozów koncentracyjnych.

Czarzasty: Holokaust, Braun i Jad Waszem

– Nie można na śmierci robić polityki, ani śmiercią handlować – podkreślił na początku. – Holocaust jest największą tragedią współczesnego świata. Myśleć trzeba o Holokauście tylko z szacunkiem, godnością i myślą o śmierci wielu milionów ludzi.

– Ostatnio zdarzyły się trzy rzeczy, które nigdy nie powinny się zdarzyć. Skandaliczne oświadczenie Jad Waszem. Mówię do tego ośrodka – zaznaczył Czarzasty. – Jeżeli naród żydowski chce być szanowany przez inne narody, to musi szanować również sam inne narody, w tym naród polski – powiedział.

– W jednym z domów aukcyjnych w Niemczech sprzedawano artefakty związane z Holocaustem. Tak naprawdę. Tak naprawdę sprzedawano za 200, 300 euro śmierć. To też nigdy nie powinno się zdarzyć – oznajmił.

– I wreszcie na gruncie polskim, skandaliczna wypowiedź pana posła Brauna przed bramą obozu zagłady w Oświęcimiu. Pana powrót do Sejmu powinien się zacząć od powrotu do rozsądku – powiedział marszałek.

Lider Korony przeciwko rządowej strategii

Czarzasty nawiązał do akcji działaczy Korony. Kilkaset metrów od byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu europoseł Grzegorz Braun wygłosił przemówienie, w którym skrytykował założenia rządowego projektu strategii przeciwdziałania antysemityzmowi i wspierania życia żydowskiego na lata 2025–2030. Wypowiedzi Brauna spotkały się z ostrą reakcją opinii publicznej.

