"PiS się stara...". Sikorski reaguje na pismo do von der Leyen

Polityk Prawa i Sprawiedliwości poinformował o sprawie w mediach społecznościowych.

"Informuje, że w dniu dzisiejszym skierowałem pismo do Ursuli von der Leyen z argumentacją wskazującą na fakt, że polski rząd nie dysponuje umocowaniem to zaciągnięcia pożyczki z programu SAFE" – napisał na portalu X były minister rozwoju i technologii.

Buda pisze do von der Leyen. Chodzi o SAFE

Waldemar Buda opublikował pełną treść dokumentu kierowanego do przewodniczącej Komisji Europejskiej.

"W mojej ocenie, w obecnym stanie prawnym zawarcie takiej umowy przez Radę Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej nie jest możliwe z uwagi na brak wymaganej podstawy prawnej w krajowym porządku konstytucyjnym" – czytamy w piśmie.

Jak zaznaczył deputowany do PE, "ustawa przyjęta przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, która miała stanowić podstawę do zaciągnięcia zobowiązania w ramach instrumentu SAFE, została zawetowana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i nie weszła w życie". "W konsekwencji brak jest obowiązującej regulacji ustawowej umożliwiającej Radzie Ministrów skuteczne zawarcie umowy pożyczki" – dodał.

Buda podkreślił, że zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa (art. 7), a zaciąganie zobowiązań finansowych państwa oraz zwiększanie długu publicznego może następować wyłącznie na zasadach określonych w ustawie (art. 216). "Jednocześnie zawarcie umowy międzynarodowej powodującej istotne obciążenie finansowe państwa wymaga uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie (art. 89). W braku takiej podstawy ustawowej Rada Ministrów nie posiada kompetencji do skutecznego związania Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązaniem wynikającym z umowy pożyczki" – czytamy.

Polityk wskazał, że "instrument SAFE, jako mechanizm oparty na art. 122 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, prowadzi do powstania wiążącego zobowiązania finansowego państwa członkowskiego wobec Unii Europejskiej, mającego bezpośredni wpływ na poziom długu publicznego oraz sytuację finansów publicznych". "Tym samym jego przyjęcie musi pozostawać w pełnej zgodności z krajowym porządkiem konstytucyjnym" – dodał.

"Zgodnie z art. 4 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej Unia szanuje tożsamość konstytucyjną państw członkowskich, a zgodnie z art. 4 ust. 3 TUE obowiązuje zasada lojalnej współpracy. Oznacza to, że instytucje Unii Europejskiej nie powinny podejmować działań prowadzących do zawarcia umowy z państwem członkowskim, jeżeli istnieją poważne wątpliwości co do zgodności takiego działania z jego porządkiem konstytucyjnym" – napisał Waldemar Buda.

Sikorski zwraca się do żołnierzy, policjantów i strażników granicznych

Europoseł PiS stwierdził, że "w obecnym stanie prawnym Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej nie posiada skutecznego umocowania do zawarcia umowy pożyczki w ramach instrumentu SAFE. Ewentualne podpisanie takiej umowy mogłoby rodzić poważne wątpliwości co do jej ważności oraz skutków prawnych, zarówno na poziomie krajowym, jak i unijnym".

Polityk zwrócił się w piśmie "z uprzejmą prośbą o powstrzymanie się przez Komisję Europejską od finalizowania procedury zawarcia tej umowy do czasu zapewnienia pełnej i jednoznacznej podstawy prawnej po stronie Rzeczypospolitej Polskiej".

Na apel Waldemara Budy zareagował w mediach społecznościowych wicepremier Radosław Sikorski.

Polityk Koalicji Obywatelskiej zwrócił się bezpośrednio do polskich mundurowych, wskazując, że działania Waldemara Budy i jego ugrupowania dotkną przede wszystkich ich.

"Mam nadzieję, że wszyscy żołnierze, policjanci i strażnicy graniczni oraz pracownicy firm na rzecz obronności w całej Polsce docenią jak bardzo PiS się stara, abyście nie dostali środków na modernizację i obronę ojczyzny" – napisał na portalu X minister spraw zagranicznych.

Czytaj też:

Umowa SAFE opóźniona. Komisja Europejska zabrała głosCzytaj też:

"Panie prezydencie Nawrocki..." Trzaskowski chciał punktować, sam się skompromitował