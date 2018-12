"Bliżej nam do Moskwy niż do Nowego Jorku". Wałęsa w wywiadzie dla Sputnika chwali Putina

W rozmowie ze "Sputnikiem" były prezydent ubolewał nad stanem relacji polsko-rosyjskich. W ocenie Wałęsy, nadzieję na ułożenie stosunków pomiędzy krajami dawały jego kontakty z prezydentem Jelcynem. Jak podkreślił, kwestii tej nie udało się jednak wówczas domknąć, ponieważ on zaplanował ją sobie na drugą kadencję (której nie było - przyp. red.), a Jelcyn miał "za dużo problemów".

"Putin to mądry człowiek"

Wałęsa wyraził pogląd, że Polska może porozumieć się także z obecnym prezydentem Rosji, jednak konieczne jest dostarczenie mu odpowiednich argumentów. – Gdybym miał zaproszenie, to bym pojechał do Rosji – zadeklarował Wałęsa. Były prezydent podkreślił, że nie ma zaproszenia i zwrócił się do dziennikarza: "Załatw Pan zaproszenie, to pojadę. Oczywiście! Nie mam żadnych przeciwwskazań". Wałęsa przyznał, że bardzo by chciał udać się do Rosji, ponieważ uważa Władimira Putina za "mądrego człowieka, tylko któremu nie dostarczają argumentów, takich trochę innych". – On ma inne argumenty. Potencjał, wielkie to wszystko, wrogowie. I on z tego wyciąga wnioski. A gdyby miał inne argumenty, takie jak Jelcynowi dostarczałem, to wtedy piękną politykę robiliśmy – stwierdził.

"Nam bliżej do Moskwy niż do Nowego Jorku"

Były przywódca "Solidarności" pytany był również o to, dlaczego obecne polskie władze "rzucają się w objęcia" USA. – No Panie, a co mają zrobić? Jaki mają wybór? – odparł pytająco Wałęsa. Dziennikarz zwrócił uwagę, że choć Stany Zjednoczone to duży i silny kraj, to jednak jest od Polski daleko. – Oczywiście! Dlatego mi się to nie podoba. Dlatego mówię: „nie kłóćmy się z Rosją, bo ci trzeci na nas zarabiają". My musimy znaleźć rozwiązanie. Musimy ustąpić jeden drugiemu na miarę wielkości. Zrozumieć, a wtedy będziemy razem robić naprawdę dobrą politykę. I nam bliżej do Moskwy niż do Nowego Jorku – przekonywał Lech Wałęsa.