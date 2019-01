Braun dołącza do Korwin-Mikkego i Winnickiego. Cel: Wypchnąć Unię Europejską z Polski

Publicysta Grzegorz Braun dołączył do koalicji Wolność-Ruch Narodowy. Wcześniej oba ugrupowania zapowiedziały budowę wspólnej listy do majowych wyborów do Parlamentu Europejskiego. – Formujemy koalicję nie "eurosceptyczną", czy "antyunijną". Formujemy koalicję propolską. Do takiej niniejszym przystępuję – powiedział.

Podczas konferencji zapowiedziano także, że do koalicji dołączy niedługo poseł Liroy-Marzec oraz "Skuteczni". Trwają również rozmowy z Markiem Jakubiakiem. – To pierwsza realna, poważna alternatywa grupująca siły narodowe, konserwatywne wolnościowe, antyestablishmentowe. Rzucamy wyzwanie Prawu i Sprawiedliwości - zapowiedział szef Ruchu Narodowego Robert Winnicki. Z kolei Korwin-Mikke zaznaczył, że celem programowym koalicji jest "pozbycie się" Unii Europejskiej w obecnym kształcie. – Nie można tolerować, żeby ktoś nam dyktował, co mamy robić w kraju – powiedział. – Czy państwo naprawdę chcecie, żeby po wsze czasy Rzeczpospolita była w eurokołchozowym parlamencie reprezentowana przez samych volksdeutschów, sprzedawczyków i ekssowieciarzy? – pytał Braun.