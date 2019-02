Braun udzielił wywiadu Sputnikowi. Rozmawiał z dziennikarzem wydalonym z Polski

W 2015 roku Leonidowi Swiridowowi cofnięto zezwolenie na pobyt w Polsce. Według doniesień medialnych, miało to związek z podejrzeniem o szpiegostwo. Rozmowa z Braunem została przeprowadzona dla związanej z Kremlem agencji Sputnik.

Główna część wywiadu dotyczy wyborów uzupełniających w Gdańsku, gdzie jednym z kandydatów jest właśnie Grzegorz Braun. – W tym wypadku właśnie oligarchowie partyjni jawnie i bez żenady komunikują nam, że de facto właśnie zamierzają przekazywać sobie władzę z rąk do rąk ponad głowami obywateli. To samo w sobie jest kuriozum. I to jest właśnie powód, dla którego zgłosiłem moją kandydaturę – aby zapewnić mieszkańcom Gdańska realny wybór. Wybór, którego chcą ich pozbawić uczestnicy tego partyjnego kartelu, zmowy monopolistów na rynku politycznym – tłumaczy.

Braun odniósł się również do systemu wizowego, jaki obowiązuje pomiędzy Polską a Federacją Rosyjską. – Panie redaktorze, ja ubolewam bardzo, że obydwaj, i Pan, i ja, musimy poddawać się jednak, z mojego punktu widzenia, zgoła zbytecznej procedurze wizowej (...) Nota bene, dzisiejsze wasze formularze wizowe do Rosji budzą wręcz moje rozczulenie, jeśli porównam je z monstrualnym amerykańskim formularzem wizowym, który, tak się składa, wypełniałem w podobnym czasie, więc mam stosunkowo świeże wrażenia – powiedział.

Co ciekawe, Braun był świadomy, że Swiridowowi cofnięto zezwolenie na pobyt w Polsce. – Tak, czy inaczej, ja jeszcze jeździć mogę. Natomiast przed panem redaktorem opadł szlaban na dłużej – do grudnia 2020 roku – stwierdził.

Braun nie jest jednak pierwszym polskim politykiem, który rozmawia ze Sputnikiem. Przypomnijmy, że w styczniu 2017 roku ze Sputnikiem reprezentowanym również przez Swiridowa rozmawiał Marek Belka, były prezes NBP. Z kolei w październiku 2017 roku na rozmowę ze Sputnikiem zdecydował się były premier Leszek Miller. Jeszcze wcześniej, bo pod koniec 2016 roku, wywiadu Sputnikowi udzielił Stefan Niesiołowski.

Warto pamiętać, że Grzegorz Braun jest członkiem koalicji Ruchu Narodowego z Wolnością do wyborów do Parlamentu Europejskiego.