Koniec liczenia podpisów w Krakowie. Co z kandydatką Lewicy?

Daria Gosek-Popiołek wystartuje w przedterminowych wyborach na prezydenta Krakowa. "Miejska Komisja Wyborcza zaakceptowała moje podpisy, tym samym oficjalnie zostałam kandydatką na Prezydenta Miasta Krakowa" – poinformowała we wtorek za pośrednictwem mediów społecznościowych poseł Lewicy.

"Dziękuję za każdy wasz podpis, za każde spotkanie, rozmowę i wasze słowa wsparcia, które otrzymałam w ostatnich tygodniach. Przed nami kolejne tygodnie ciężkiej pracy, żeby wygrać te wybory. Odmieńmy wspólnie Kraków. Do zobaczenia na ulicach, a za 18 dni widzimy się przy urnach!" – dodała.

Jak zauważył portal glos24.pl, jeszcze we wtorek rano start Darii Gosek-Popiołek nie był przesądzony. Jej komitet zgłosił 4678 podpisów. Po pierwszej weryfikacji pojawiły się informacje, że liczba podpisów uznanych za prawidłowe jest stosunkowo niewiele wyższa od wymaganego minimum 3 tys.

Wybory w Krakowie. Oto lista kandydatów

Przedterminowe wybory na prezydenta Krakowa odbędą się 27 września, a ewentualna druga tura – 11 października. Do 3 września kandydaci mogli zgłaszać listy z podpisami poparcia. Trzeba było ich zebrać co najmniej 3 tys. Dla niektórych kandydatów okazało się to zbyt wymagające. W wyborach nie wystartuje kandydat Konfederacji Bartosz Bocheńczak. Z rywalizacji odpadł również były prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś.

Ostatecznie w wyborach w Krakowie ma wystartować osiem osób. Będą to: Michał Drewnicki (Prawo i Sprawiedliwość), Łukasz Gibała (Kraków dla Mieszkańców), Daria Gosek-Popiołek (Lewica), Jan Hoffman (jeden z głównych inicjatorów referendum, w którym odwołano Aleksandra Miszalskiego), Michał Klimek (Konfederacja Korony Polskiej), Aleksandra Owca (partia Razem), Monika Piątkowska (popierana przez Koalicję Obywatelską i Polskie Stronnictwo Ludowe) oraz Sławomir Pietrzyk (Socjaldemokracja Polska).

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