Zaskakujące słowa Merkel. Semka: Z brexitu nie wyciągnięto żadnych wniosków

– Dziś państwa narodowe muszą, czy raczej powinny, być gotowe do przekazania swojej suwerenności, oczywiście zgodnie z ustaloną procedurą – stwierdziła Merkel w przemówieniu wygłoszonym podczas debaty organizowanej przez Fundację Konrada Adenauera w Berlinie.

Według Piotra Semki słowa niemieckiej kanclerz to konsekwencja wizyty prezydenta Francji, który zaproponował budowę europejskiej armii. – Dla mnie to jest taka ponura puenta, która nakłada się w czasie z negocjacjami w sprawie brexitu. To znaczy, że z faktu brexitu nie wyciągnięto żadnych wniosków.

Zdaniem publicysty "Do Rzeczy" Merkel w swoim przemówieniu mówiła jeszcze, że "trzeba zewrzeć szyki w walce z populizmem i nacjonalizmem" i że "trzeba bardzo zdecydowanie działać na rzecz przyjęcia przez wszystkie państwa europejskie paktu migracyjnego ONZ".

Jak podkreślił Semka, w sprawie tego porozumienia nawet bardzo ostrożni publicyści są zdania, że jest ono "zupełnym szaleństwem".

