KE pozywa Polskę do TSUE za "nękanie sędziów". Grożą nam milionowe kary?

O pozwie Komisji Europejskiej przeciwko Polsce informuje RMF FM. Ma on związek z ustawą dyscyplinującą sędziów i działaniami Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego wobec polskich sędziów. Chodzi między innymi o znoszenie immunitetów.

Z ustaleń dziennikarki rozgłośni wynika, że Trybunał Sprawiedliwości UE w najbliższych dniach powinien wydać decyzję o środku zabezpieczającym, a więc zamrożeniu wszelkich działań Izby Dyscyplinarnej wobec sędziów.

"Polskie prawo podważa niezawisłość sędziów"

W ocenie Komisji Europejskiej, "polskie prawo o sądownictwie podważa niezawisłość polskich sędziów i jest niezgodne z nadrzędnością prawa UE". Co więcej, KE zarzuciła Polsce naruszenie unijnego prawa przez "zezwalenie Izbie Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, której niezawisłość nie jest gwarantowana, na podejmowanie decyzji, które mają bezpośredni wpływ na sędziów i sposób wykonywania przez nich funkcji".

Czytaj też:

"Wciąż ma immunitet". Jest decyzja Sądu Apelacyjnego ws. Igora Tulei

We wniosku o zastosowanie środków zapobiegawczych skierowanym do TSUE Komisja Europejska wniosła przede wszystkim o zawieszenie przepisów uprawniających Izbę Dyscyplinarną do rozstrzygania wniosków o uchylenie immunitetu sędziowskiego oraz w sprawach dotyczących zatrudnienia, zabezpieczenia społecznego i przejścia w stan spoczynku sędziów Sądu Najwyższego. Ponadt,o KE wniosła o zawieszenie skutków decyzji podjętych już przez Izbę Dyscyplinarną ws. uchylenia immunitetu sędziowskiego, a także "zawieszenie przepisów uniemożliwiających polskim sędziom bezpośrednie stosowanie niektórych przepisów prawa unijnego chroniących niezawisłość sędziów oraz kierowanie pytań prejudycjalnych do Trybunału Sprawiedliwości, a także przepisów kwalifikujących działania sędziów w tym zakresie za przewinienia dyscyplinarne".

Jak usłyszała dziennikarka RMF FM, jeśli Polska nie dostosuje się do zaleceń TSUE, a Izba Dyscyplinarna nie zaprzestanie swojej działalności, Trybunał może na wniosek KE nałożyć na nasz kraj milionowe kary.

Czytaj też:

Jest termin rozpoznania wniosku ws. zatrzymania sędziego TuleyiCzytaj też:

Jest wniosek ws. siłowego doprowadzenia sędziego Tulei na przesłuchanieCzytaj też:

Kaleta: To próba anarchizacji polskiego wymiaru sprawiedliwości