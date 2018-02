W Polsce odkryto nowe złoża gazu. PGNiG liczy na rekord

Prezes PGNiG Piotr Woźniak powiedział gazecie, że w pierwszej kolejności ma zostać zwiększone wydobycie ze złoża "Przemyśl", gdzie gaz pozyskuje się już od 60 lat. Jeszcze niedawno wydawało się, że po zakończeniu wydobycia na VII poziomie złoża, będzie ono stopniowo zamykane. Tymczasem spółka zbadała VIII poziom i testy wypadły obiecująco.

– Wykonano trzy wiercenia i testy złożowe, które polegają na sprawdzeniu, ile gazu można pozyskać z odwiertu. Ostatni test wypadł nadspodziewanie dobrze, bo uzyskaliśmy przepływ absolutny gazu rzędu 150 m3 na minutę – oświadczył prezes PGNiG.

Według wyliczeń Woźniaka oznacza to, że z jednego odwiertu można pozyskać około 10-12 mln m3 na rok. "Byłyby to więc jedne z najbardziej wydajnych pól gazowych w kraju" – czytamy w "Naszym Dzienniku". Co więcej, PGNiG może zwiększyć wydobycie gazu z już eksploatowanych złóż.