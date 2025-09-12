Kancelaria Prezydenta oskarża TVN24 o manipulację. Chodzi o słowa Przydacza

W nocy z wtorku na środę Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych powiadomiło, że w trakcie ataku Rosji na Ukrainę polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez obiekty typu dron. Premier Donald Tusk poinformował, że do Polski wleciało co najmniej 19 dronów. Trzy z nich udało się zestrzelić.

Szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz przekazał w piątek na antenie Radia Zet, że granicę przekroczyło 21 dronów. – Taką mamy informację jako Pałac Prezydencki – oznajmił. Dodał, że niektóre drony wlatywały, były kilkanaście sekund w polskiej przestrzeni powietrznej i wracały.

Przydacz: Element wojny hybrydowej

– Jeśli chodzi o ocenę tej sytuacji, wielu obserwatorów, polityków, a także ważnych ekspertów w pierwszych godzinach zakładało, że być może to są te drony, które zostały elektronicznie ogłuszone przez stronę ukraińską i dlatego przekroczyły polską granicę. Tak bywało wcześniej. Trzeba też sprawdzić, czy wszystkie z tych kilkunastu dronów, które dotarły, rzeczywiście były wysłane przez Rosję. Być może tam również są i takie, które przyleciały nieco przypadkowo – powiedział w Radiu Zet Marcin Przydacz.

– Ale to nie zmienia naszej oceny. To był element działania w ramach wojny hybrydowej, którą prowadzi Rosja wobec NATO. Każda inna opinia nie jest zgodna z faktami i z naszą analizą – podkreślił.

Kancelaria Prezydenta: Manipulacja TVN24

"Manipulacja! Wpis na koncie redakcji TVN24 i jednocześnie nagłówek artykułu to manipulacja wypowiedzi Szefa Biura Polityki Międzynarodowej Ministra Marcina Przydacza z porannej rozmowy w Radiu ZET" – oświadczyła Kancelaria Prezydenta.

"Minister przywoływał wypowiedzi komentatorów, które pojawiały się w pierwszych godzinach po wydarzeniach z nocy z 9 na 10 września. Stanowisko Prezydenta i Kancelarii Prezydenta RP jest jednoznaczne: za atak dronowy przeprowadzony w nocy z 9 na 10 września odpowiada Federacja Rosyjska. Takie też stanowisko przedstawił Minister Przydacz w porannej rozmowie »Gość Radia ZET«" – wskazano.

