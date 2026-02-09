Szokujące doniesienia. "Znajomy Czarzastego nie kryje fascynacji Rosją"

Portal niezalezna.pl ustalił, że z danych Krajowego Rejestru Sądowego, wynika, że Włodzimierz Czarzasty od 25 czerwca 2008 roku nieprzerwanie zasiada w radzie Fundacji Wielkiego Błękitu. Prezesem zarządu tej samej fundacji – również od 2008 roku – jest Marian Kubalica.

„Kubalica to postać wywodząca się z tego samego środowiska co lider Lewicy – był działaczem Socjalistycznego Związku Studentów Polskich (SZSP), a w latach 2004–2008 sekretarzem wykonawczym Stowarzyszenia „Ordynacka”, któremu w przeszłości przewodził Czarzasty. Kubalica zastąpił go zresztą na fotelu przewodniczącego »Ordynackiej«” – czytamy na portalu.

Serwis przejrzał media społecznościowe Mariana Kubalicy. Jak się okazuje, wprost pochwala on Władimira Putina i powiela kremlowską propagandę. Serwis ocenia, że „to, co od lat Marian Kubalica publikuje w internecie, powinno być sygnałem alarmowym dla każdego polskiego polityka, ale z jakichś powodów nie przeszkadza Czarzastemu, który wciąż zasiada w radzie fundacji Kubalicy”. „Wieloletni znajomy marszałka Sejmu nie kryje swojej fascynacji Rosją rządzoną przez zbrodniczy reżim” – podkreśla portal.

W lutym 2025 roku zamieścił na Facebooku komentarz poświęcony Władimirowi Putinowi. „To wybitny rosyjski przywódca dbający o interesy Rosji i Rosjan” – napisał.

Poza tym na jego profilu można znaleźć m.in. materiały promujące Marię Zacharową, rzeczniczkę rosyjskiego MSZ. „Można jej nie lubić, nie zgadzać się z nią, ale posłuchać warto” – napisał, udostępniając wywiad z Zacharową.

W październiku 2025 roku zamieścił grafikę z napisem: „ROSJANIE NIE SĄ MOIM WROGIEM”, a na innym obrazku sugerował, że Polska powinna wybrać drogę na wschód, a nie „zgniły” Zachód. Ocenił przy tym, że to Rosja broni dziś wartości europejskich.

Obraził on też we wpisie Andrzeja Poczobuta. „Jest w więzieniu na własne życzenie. Idiota” – napisał.

Wcześniej „Gazeta Polska” opisała, że Włodzimierz Czarzasty miał związki z Agencją Muza, której kapitał założycielski pochodził ze spółki Transakcja, powiązanej z dawną nomenklaturą PZPR. W strukturach spółki PDK, kontrolującej m.in. Hotel Mościcki w Spale, pojawia się Swietłana Czestnych, obywatelka Polski o rosyjskich korzeniach, związana z rosyjskim rynkiem sztuki i domem aukcyjnym w Sankt Petersburgu.

Kontakty Czarzastego tematem posiedzenia RBN

Na środę prezydent Karol Nawrocki zwołał posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Jednym z tematów – jak informował rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz – będą „podjęte przez organy państwa działania, mające na celu wyjaśnienie wszelkich okoliczności wschodnich kontaktów towarzysko-biznesowych marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego”.

