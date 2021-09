Prof. Dudek: Celne posunięcie PiS. Nie zaszkodzi, a może nawet pomóc

We wtorek premier Mateusz Morawiecki poinformował, że Rada Ministrów postanowiła wystąpić do prezydenta Andrzeja Dudy o wprowadzenie stanu wyjątkowego na okres 30 dni w przygranicznym pasie części województwa lubelskiego i części województwa podlaskiego. Decyzja ma związek z trudną sytuacją na granicy polsko-białoruskiej.

Prof. Dudek: Nie zaszkodzi PiS, a może nawet pomoże

Prof. Antoni Dudek, politolog z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, był pytany w wywiadzie dla "Dziennika Gazety Prawnej", czy z punktu widzenia sondaży takie posunięcie jak stan wyjątkowy to dobry krok. – To raczej nie pogorszy notowań Prawa i Sprawiedliwości, bo z badań, które znamy, widać wyraźnie, że większość Polaków boi się kolejnego kryzysu migracyjnego – powiedział profesor.

Zwrócił uwagę, że stan wyjątkowy dotyczy tylko pasa granicznego i nie będzie to sytuacja dotkliwa dla większości obywateli Polski. – Natomiast nabiorą oni przekonania, że państwo jakoś reaguje na to, co się tam dzieje, zwłaszcza w kontekście rosyjsko-białoruskich manewrów wojskowych – tłumaczył politolog.

"Bardzo bym się zdziwił"

W ocenie prof. Dudka "PiS-owi może to nawet pomóc". – Nie wiem, jak bardzo, ale na pewno to jest celne posunięcie. Bardzo bym się zdziwił, gdyby wprowadzenie stanu wyjątkowego miało zaszkodzić poparciu dla rządu czy dla Prawa i Sprawiedliwości – powiedział naukowiec.

Według najnowszego sondażu United Surveys, poparcie dla PiS wynosi 37,1 proc. Druga jest Koalicja Obywatelska z wynikiem 25 proc. Podium zamyka Lewica, na którą chce głosować 9 proc. respondentów.

