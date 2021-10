Bosacki: Widzimy dosyć agresywne działania PiS, które mogą zwiastować wcześniejsze wybory

W porannym programie Polsat News "Graffiti" senator Marcin Bosacki stwierdził, że Prawo i Sprawiedliwość może dążyć do przedterminowych wyborów parlamentarnych w kraju. Takie zdanie miał też wyrazić przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk podczas spotkania klubu.

Wcześniejsze wybory

– Donald Tusk powiedział, że nie wyklucza wcześniejszych wyborów, dlaczego że PiS-owi wszystko się sypie – stwierdził Bosaki. –Według dzisiejszych sondaży PiS ma powyżej 30 proc. Za kilka miesięcy albo za rok, albo planowo za dwa lata 30 proc. raczej nie będzie, jeżeli Polacy zobaczą, jak wielka jest skala korupcji i że PiS rzeczywiście nas wyprowadza z Unii Europejskiej – dodał.

Polityk KO skomentował także doniesienia o odejściu z rządu Jarosława Kaczyńskiego. – Moim zdaniem to teatr. Starszy pan chce pobyć więcej na Nowogrodzkiej – powiedział.

– Widzimy dosyć agresywne, propagandowe zachowania PiS, które mogą zwiastować wcześniejsze wybory. Powiem jedno: my będziemy na wybory gotowi i my wybory wygramy – oznajmił Marcin Bosacki.

"Wydadzą 1,5 mld i nic z tego nie będzie"

Senator Koalicji Obywatelskiej nie potrafił wskazać ukończonej dużej inwestycji, którą rząd PiS zrealizował od 2015 roku. O planie budowy muru na granicy polsko-białoruskiej powiedział: – Będzie to taka sama inwestycja jak dwie wieże elektrowni w Ostrołęce, czyli wydadzą 1,5 mld złotych albo więcej i nic z tego nie będzie. To jest taka ekipa, że po pierwsze, jak robi wielką inwestycję, to ją rozkrada, a po drugie – jej nie realizuje.

– Najbardziej zszokowały i zasmuciły mnie zeznania ministra Wąsika o sytuacji na wschodniej granicy tydzień temu w Senacie, który to, po pięciu miesiącach trwania kryzysu, powiedział, że zaczynają konsultować z Unią Europejską użycie środków unijnych do ochrony granic zewnętrznych – mówił Bosacki.

Czytaj też:

Budowa zapory na granicy. Tusk przedstawił stanowisko KOCzytaj też:

Dlaczego PiS rośnie poparcie w sondażach? Ekspert wskazał trzy powody