PiS nie może być zadowolony z sondażu? "Oni już to wiedzą"

Z sondażu przeprowadzonego przez United Survey na zlecenie Wirtualnej Polski wynika, że na PiS zagłosowałoby 32,1 proc. wyborców. To wzrost o 1,5 pkt. proc. w stosunku do analogicznego badania przeprowadzonego dwa tygodnie temu. Drugie miejsce zajęłaby Koalicja Obywatelska, na którą głos oddałoby 23,7 proc. ankietowanych, co również oznacza wzrost poparcia – w tym przypadku o 2 pkt. proc. – opisuje WP. Na najniższym stopniu podium plasuje się Polska 2050, na którą oddanie głosu zadeklarowało 10,6 proc. respondentów. Formacja Szymona Hołowni zanotowała największy spadek ze wszystkich ugrupowań – -2,7 pkt proc.

"Oni już wiedzą"

Dariusz Joński w rozmowie z Wirtualną Polską przekonuje jednak, że ten sondaż tylko pozornie przemawia na korzyść PiS.

– Przy tej propagandzie, przy tej machinie propagandy, jaką ma PiS, bo nie mówimy tylko o telewizji, radiu, ale również części prasy i hejterach, którzy hejtują w necie, to to wcale nie jest dużo dla PiS-u. Myślę, że PiS przy Jacku Kurskim, i nie tylko, liczyłoby na 40 proc., a tu jest tylko 30 z kawałkiem – mówił polityk KO.

Joński stwierdził, że jego zdaniem w Prawie i Sprawiedliwości już panuje przeświadczenie, że nie uda się wygrać kolejnych wyborów parlamentarnych.

– W moim przekonaniu oni już wiedzą, że mają dość duży problem. Jarosław Kaczyński zdaje sobie sprawę, że kolejnych wyborów już nie wygra. A opozycja musi być na tyle silna i mądra, żeby ze sobą współpracować, bo z PiS-em wygramy, jak będziemy mocno współpracować – ocenia Joński.

