Putin odniósł się do Polski w swoim orędziu. "Próbuje się konstruować tarczę"

Przywódca Federacji Rosyjskiej podpisał dekret o niepodległości republik ludowych w Donbasie na wschodzie Ukrainy. W swoim przemówieniu, transmitowanym przez rosyjską telewizję państwową, zarzucił Ukraińcom dokonywanie zbrodni i stwierdził, że mieszkańcy tych terenów "nie chcą być częścią państwa ukraińskiego".

Putin poruszył temat Polski

– W Rumunii i Polsce próbuje się konstruować tarczę antyrakietową, a jednocześnie przygotowuje się stanowiska dla uderzeniowych systemów amerykańskich. Oprócz tego, amerykańskie rakiety mogą uderzyć w cel na ziemi, na wodzie. W USA pojawiły się nowe uderzeniowe możliwości do ataku. Przystąpienie Ukrainy do NATO i zainstalowanie tam systemów uderzeniowych? Zagrożenie dla Rosji zwiększa się. W amerykańskich dokumentach strategicznych mówi się o tzw. uderzeniu wyprzedzającym. A gdzie są wycelowane rakiety NATO? Wiemy gdzie. W Rosję. Nasz kraj jest postrzegany jako wróg – powiedział Władimir Putin.

W dalszej części swojego orędzia rosyjski prezydent oznajmił, iż "wystarczy rzut oka na mapę, żeby zobaczyć, jak okłamano Rosję, co do rozszerzenia Sojuszu Północnoatlantyckiego na wschód". – Przyjęto do NATO Polskę, Węgry, Czechy, Bułgarię, Rumunię, Albanię, Czarnogórę, Macedonię Północą. Sojusz bezpośrednio przybliżył się do granic Rosji. To ma być europejskie bezpieczeństwo? To doprowadziło do utraty zaufania – mówił polityk.

– Nie chcieliśmy rozszerzenia NATO, rozrostu potencjału wojskowego, który byłby większy niż to co ustalono w 1997 roku. Zachód powtarza zapamiętane formułki, że każdy kraj ma prawo do decydowania o bezpieczeństwie i wstępowaniu w dowolny wojenny sojusz. W tej postawie nic się nie zmieniło. Nie rezygnują z polityki otwartych drzwi. Grożą nam sankcjami, których nie powinni wprowadzać. Celem jest zatrzymanie rozwoju Rosji, bez pretekstu, bez powodu, tylko dlatego, że istniejemy. Chcę powiedzieć wprost: nasze propozycje zostały bez odpowiedzi ze strony USA. Rosja ma prawo podejmować w odpowiedzi środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa – oświadczył Władimir Putin.

