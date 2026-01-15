Trump wprost: To on stoi na drodze do pokoju na Ukrainie

O głównej przeszkodzie w zakończeniu wojny na Ukrainie Donald Trump powiedział w rozmowie z agencją Reutera.

Zakończenie wojny na Ukrainie. Trump: Zełenski największą przeszkodą

Prezydent USA stwierdził, że są nią postawa Ukrainy i jej prezydenta Wołodymyra Zełenskiego.

– Myślę, że on (Władimir Putin – red.) jest gotowy do zawarcia układu. Myślę, że Ukraina jest mniej gotowa – ocenił. Dopytywany wprost, co stoi na przeszkodzie, odparł wprost: Zełenski.

– Musimy skłonić prezydenta Zełenskiego, żeby się zgodził – dodał.

Zełenski "nie ma żadnych kart" poza jedną

To nie jedyne gorzkie słowa pod adresem ukraińskiego przywódcy ze strony Donalda Trumpa w ostatnim czasie. Ledwie przed kilkoma dniami prezydent USA mówił o Zełenskim w rozmowie z "New York Times".

Jedno z pytań nawiązywało do wypowiedzi amerykańskiego prezydenta, która padła podczas głośnej wizyty Wołodymyra Zełenskiego w Białym Domu. Ukraiński przywódca został wówczas wyproszony z gabinetu owalnego. Wcześniej jednak Trump stwierdził, że Zełenski "nie ma żadnych kart". Czy coś się w tej kwestii zmieniło?

– Nie, nie – odparł kategorycznie Donald Trump. Według niego, prezydent Ukrainy ma tak naprawdę "tylko jedną rzecz". – Gdyby nie miał Donalda Trumpa, byłaby to kompletna katastrofa i on o tym wie, europejscy przywódcy o tym wiedzą, wszyscy o tym wiedzą – wyjaśnił.

Prezydent USA przekonywał, że gdyby nie jego zaangażowanie, sytuacja wokół Ukrainy mogłaby się przerodzić w trzecią wojnę światową. Jak podkreślił, rozwijała się ona "bardzo źle". – To się już nie powtórzy – zapewnił.

Trump wyraził wówczas przekonanie, że prezydent Federacji Rosyjskiej Władimir Putin chce zawrzeć umowę, która skutkowałaby zakończeniem wojny.

Czytaj też:

Nagły zwrot ws. Iranu. Ujawniono plan TrumpaCzytaj też:

Rozmowy o Grenlandii zakończone. "Nie zmieniliśmy stanowiska USA"Czytaj też:

Kopczyński: Trump zabija, czyli koniec ery eunuchów