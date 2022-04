Szef MON w Ramstein: Z dumą słuchałem słów uznania kierowanych w stronę Polski

W rozmowach uczestniczyli przedstawiciele kilkudziesięciu państw pod przewodnictwem sekretarza obrony USA Lloyda J. Austina.

Przy okazji wizyty w Niemczech szef polskiego Ministerstwa Obrony Narodowej odbył bilateralne spotkanie ze swoją niemiecką odpowiedniczką Christine Lambrecht. Tematem było bezpieczeństwo w regionie i wsparcie dla Ukrainy w obliczu agresji ze strony Rosji.

Słowa uznania

Po zakończeniu posiedzenia grupy konsultacyjnej powołanej pod egidą amerykańskiego sekretarza obrony, Mariusz Błaszczak wziął udział w konferencji prasowej. Jak poinformował, w wtorkowym spotkaniu uczestniczyło ponad 40 państw, w tym członkowie NATO i Unii Europejskiej, ale również Japonia, Korea Południowa oraz Australia. – To bardzo ważne, że konsultacje odbywają się w tak szerokim gronie, by mówić o pomocy dla Ukrainy. Wiele państw wymieniało Polskę, jako państwo, które od początku wojny angażuje się w pomoc naszym sąsiadom. Z dumą słuchałem słów uznania kierowanych w stronę Polski, gdzie podkreślano polski wkład we wzmocnienie obronne Ukrainy. Wspominano również o polskich działaniach, które kierowaliśmy w stronę Ukrainy jeszcze przed wojną – powiedział w Ramstein szef polskiego resortu obrony narodowej.

– W moim wystąpieniu podkreślałem, jak ważna jest wolność Ukrainy nie tylko dla Polski i wschodniej flanki NATO, ale dla całego świata. Mam nadzieje, że widzą to niemieccy politycy – oznajmił minister Mariusz Błaszczak.

Polityk rozmawiał z sekretarzem USA Austinem o jego doświadczeniach i obserwacjach, które ma po wizycie w Kijowie. Przekazał również spostrzeżenia prezydenta Andrzeja Dudy, premiera Mateusza Morawieckiego oraz wicepremiera do spraw bezpieczeństwa, prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego.

