Okupanci nie chcą Chersońskiej Republiki Ludowej. Apelują o przyłączenie regionu do Rosji

Powołany przez Rosjan na zastępcę szefa regionalnej administracji ukraińskiego obwodu Kyryło Stremusow w rozmowie z agencją Ria Nowosti poinformował o działaniach władz okupacyjnych. – Miasto Chersoń to Rosja, na terytorium obwodu chersońskiego nie powstanie Chersońska Republika Ludowa, nie będzie referendów – podkreślał. Dodał, że kierownictwo regionu wystosuje apel do prezydenta Władimira Putina "z prośbą o przyłączenie obwodu do Federacji Rosyjskiej".

"Powrót Chersonia do Ukrainy jest wykluczony"

Zdaniem Stremusowa powrót Chersonia do Ukrainy jest "wykluczony". Polityk przekazał, że do końca roku w obwodzie zostanie wprowadzone "całkowicie" rosyjskie ustawodawstwo.

Z kolei do końca maja w regionie zacznie działalność bank rublowy, który w przyszłości zostanie połączony z bankiem centralnym Rosji. – Bank najprawdopodobniej zostanie zintegrowany z Doniecką Republiką Ludową, ale z perspektywą pełnej współpracy z bankiem centralnym. Trwają negocjacje techniczne. Sam bank nie będzie miał żadnych ograniczeń i zostanie w pełni zintegrowany z systemem bankowym Federacji Rosyjskiej– tłumaczył.

Jak donosi RMF 24 rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow utrzymuje, że o przyłączeniu Chersonia do Rosji powinni zdecydować mieszkańcy, po to, by aneksja miała "prawne uzasadnienie".

Chersoń pod okupacją Rosji

Chersoń był pierwszym dużym miastem zdobytym przez wroga w czasie wojny na Ukrainie. Na początku marca informowano o kolejnych zamiarach rosyjskiego agresora. W planach było proklamowanie w Chersoniu następnej – na wzór donieckiej i ługańskiej – republiki ludowej.

Deputowany chersońskiej rady obwodowej Serhij Chłań informował potem, że okupanci przygotowują referendum w sprawie utworzenia Chersońskiej Republiki Ludowej. Dodał, że Rosjanie wzywają do siebie lokalnych deputowanych i sondują, czy są gotowi do współpracy.

