Tusk: Wotum nieufności dla Ziobry nie jest typowe

W poniedziałek o godzinie 19 zbierze się komisja sprawiedliwości i praw człowieka, która zajmie się wnioskiem o odwołanie ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Po wydaniu opinii przez komisje, w środę wnioskiem zajmie się Sejm.

Lider Platformy Obywatelskiej przekonuje, że będzie to głosowanie nad de facto przyszłością Polski w UE. – Wotum nieufności dla ministra Ziobro, nie jest typowe - waga tego głosowania ma wymiar symboliczny – ocenił.

– Europa to są prawa. Ten rząd, a symbolem łamania tych praw stał się właśnie minister Ziobro, robi wszystko, aby wyprowadzić Polskę z Europy, Europy jako przestrzeni praw, standardów, począwszy od fundamentalnych praw obywatelskich, skończywszy na praworządności i prawie międzynarodowym – powiedział w Senacie podczas uroczystości z okazji 20-lecia zakończenia negocjacji Polski z UE.

Tusk apeluje do opozycji

Polityk przekonywał, że Unia Europejska to "wielki, genialny, bezprecedensowy pomysł na pokój". Jego zdaniem każdy, kto uderza w Unię Europejską, albo planuje wyjście Polski z UE, naraża cały kontynent na zagrożenie wojną.

– Apeluję do wszystkich o jedność podobną jak wtedy, kiedy kończyliśmy te negocjacje, kiedy ogłaszaliśmy referendum, na całej tej drodze europejskiej naszej ojczyzny ta jedność gwarantowała na sukcesy. Zwracam się do wszystkich, którzy widzą Polskę w Europie, którzy rozumieją, że Polska europejska to jest naprawdę Polska niepodległa, bezpieczna i zasobna, aby jednoczyli swoje wysiłki w obronie tej fundamentalnej wartości. Jest wiele powodów, ale ten sam w sobie wystarcza, aby budować jednolitą formację na czas wyborów, tak jak było w przypadku referendum, w przypadku zwycięstwa Solidarności, na całej tej drodze europejskiej, żeby wszyscy odpowiedzialni Polacy stanęli ramię w ramię po to, aby unieważnić to zagrożenie, jakie wiąże się z rządami PiS-u jeśli chodzi o naszą obecność w Europie – powiedział Donald Tusk.

