Współpraca PSL i Polski 2050. Kosiniak-Kamysz ma złe wieści dla Hołowni

Na opozycji trwają rozmowy dotyczące ewentualnego wspólnego startu w najbliższych wyborach parlamentarnych. Jeszcze w piątek szef PO Donald Tusk zapowiedział, że chce poznać ostateczną decyzję Szymona Hołowni ws. ewentualnego utworzenia wspólnej listy. Lider Polski 2050 nie odpowiedział jedna na apel Tuska, jednocześnie wysyłając sygnał, że jest gotowy do samodzielnego startu. Hołownia w ostatnich dniach przekonywał, że stał się ofiarą hejtu, a Platforma prowadzi wobec niego "kampanię pogardy".

Polska 2050 była w ostatnich dniach krytykowana przez opozycję demoliberalną za głosowanie przeciwko noweli sądowej, która miala odblokować KPO.

Kosiniak-Kamysz: Zaufanie zostało nadwątlone

O relacje z Polską 2050 był pytany Kosiniak-Kamysz w programie TVN24. – Współpraca to jest funkcja trzech składowych: wspólnoty interesu, ona jest, wspólnoty celu. To niewątpliwie. Komunikacji – widać po tym spotkaniu, że była nie najgorsza. Ale jest też trzecia – zaufanie. I to zostało nadwątlone. Trzy składowe, dwie dość mocne, trzecia bardzo ważna i trzeba nad tym popracować, zobaczymy. I tak będziemy współpracować– powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz w „Rozmowie Piaseckiego”.

Lider PSL dodał, że dla każdego "po stronie demokratycznych formacji" jest miejsce. – Jesteśmy w stanie się porozumieć, porozumienie musi zawierać wspólnotę spraw. I o to teraz trzeba zabiegać. I tu się rozczarowałem, bo myślałem, że środki z UE to jest ta sprawa, która łączy nas na jednym z pierwszych miejsc – dodał.

Polityk był pytany również o budowę koalicji. Lider PSL stwierdził, że ostatnio takie kroki podjęto w sierpniu, co okazało się być zbyt późno. – Chciałbym, żeby to było wcześniej. Wiosna, mówiliśmy o wiośnie, więc to jest termin najbardziej prawdopodobny– powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz.

Nowela sądowa. Polska 2050 przeciwko

Na początku stycznia Sejm przyjął nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym. Projekt poparło 198 parlamentarzystów PiS, dwóch z koła PS, a także trzech niezrzeszonych. Głosy przeciwko ustawie oddało 22 posłów Solidarnej Polski, 11 posłów Konfederacji, dwóch parlamentarzystów KO, sześciu Lewicy, siedmiu Polski 2050, jeden poseł z koła Kukiz’15, dwóch członków koła PPS oraz jeden poseł PS.

Jak poinformował marszałek Senatu Tomasz Grodzki, 31 stycznia odbędzie się dodatkowe posiedzenie Senatu, na którym projektem zajmie się izba wyższa.

Czytaj też:

Sondaż: Polacy ocenili zachowanie opozycji ws. SNCzytaj też:

Zjednoczona opozycja wygrywa z PiS-em? Jest najnowszy sondaż