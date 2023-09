"Nazywa mnie swoim przyjacielem". Putin o jednym ze światowych przywódców

Prezydent Rosji Władimir Putin nie opuścił kraju od czasu wydania przez Międzynarodowy Trybunał Karny nakazu aresztowania go za zbrodnie wojenne. Jednak w październiku prawdopodobnie odwiedzi Chiny w celu spotkania z Xi Jinpingiem, pisze Bloomberg, powołując się na swoje źródła.

Putin: Xi to przyjaciel

W marcu 2023 r. Xi Jinping złożył wizytę państwową w Moskwie. Była to jego pierwsza podróż zagraniczna od czasu rozpoczęcia przez niego bezprecedensowej trzeciej kadencji jako przywódcy Chin.

– Nazywa mnie swoim przyjacielem, ja też chętnie nazywam go przyjacielem, bo to osoba, która wiele robi dla rozwoju stosunków rosyjsko-chińskich – powiedział Putin 1 września podczas spotkania z młodzieżą szkolną.

Według prezydenta Rosji centrum życia gospodarczego i politycznego będzie stopniowo przesuwać się do Azji. – To proces obiektywny – uważa rosyjski polityk. Putin poparł także propozycję włączenia nauki języka chińskiego i innych języków wschodnich do programów szkolnych Federacji Rosyjskiej.

– Biorąc pod uwagę tempo rozwoju Azji i krajów azjatyckich, jak to zawsze bywa, centrum gospodarcze i centrum życia politycznego będą stopniowo przesuwać się do tych regionów. Jeszcze raz powtarzam, jest to proces absolutnie obiektywny i nieunikniony. W tym względzie istotne jest przestudiowanie języków tych krajów, z którymi zwiększa się zakres naszych stosunków. No cóż, są to Chiny... Rosną same obroty handlowe – stwierdził.

Z okazji 84. rocznicy wybuchu II wojny światowej 1 września Władimir Putin udzielił miejscowym uczniom „lekcji o tym, co ważne”. W ramach swojego monologu prezydent Rosji opowiedział historię swojej rodziny, odwołując się do wojskowych listów dziadka. Główny morał dla uczniów był taki: Rosja jest nadal "niepokonana”, tak jak to było podczas drugiej wojny światowej.

