Kaczyński: Za dwa lata będziemy mieli najsilniejszą armię lądową w Europie

We wtorek w Kielcach rozpoczął się 31. Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego. Podczas inauguracji wydarzenia został odczytany list od prezesa Prawa i Sprawiedliwości, wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego.

"Nie trzeba już – mam nadzieję – nikomu tłumaczyć, jak ważne są sprawy bezpieczeństwa, a zatem i tego typu targi. Ogromnie się cieszę, że zeszłoroczny, jubileuszowy salon był tak udany. Swoją ofertę wystawiło ponad 600 firm z ponad 30 krajów, w tym połowa z Polski" – napisał szef PiS.

"Najsilniejsza armia w Europie"

Jarosław Kaczyński zauważył, że tegoroczny Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego potwierdzi swoją renomę oraz zaowocuje nawiązaniem nowych kontaktów biznesowych, otwarciem szerszych perspektyw współpracy i zawarciem wielu korzystnych dla wszystkich stron kontraktów.

"Armia kosztuje całe społeczeństwo, kosztuje podatników, ale jest to konieczne. Niestety, nie każdy chciał wziąć sobie te słowa do serca. Dziś musimy nadrabiać w trybie przyspieszonym zaległości. Zwiększyliśmy wydatki na obronność, zintensyfikowaliśmy proces rozbudowy i modernizacji naszego wojska. Jednocześnie odbudowujemy to, co zniszczyli nasi poprzednicy, odtwarzamy flankę wschodnią, przywracając na niej zlikwidowane jednostki wojskowe oraz wzmacniając ochronę naszych granic. Za dwa lata, jak zapowiada pan minister Mariusz Błaszczak, będziemy mieli najsilniejszą armię lądową w Europie" – stwierdził w liście wicepremier.

Salon Przemysłu Obronnego

Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego to nie tylko kompleksowa prezentacja sprzętu wojskowego, ale także biznesowe spotkania i umowy zawierane pomiędzy producentami sektora obronnego z różnych kontynentów. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął prezydent Andrzej Duda. Partnerem strategicznym jest Polska Grupa Zbrojeniowa.

W zeszłym roku salon zgromadził 613 wystawców z 33 krajów świata, w tym 312 firm z Polski. Targi odwiedziło 60 delegacji z 39 państw.

