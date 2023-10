Wystąpienie premiera. "Mogę zapewnić o dwóch rzeczach"

Kilka godzin przed ciszą wyborczą premier Mateusz Morawiecki wygłosił swoje oświadczenie. – Szanowni państwo, przed nami najważniejsze wybory od 30 lat. Już w tę niedzielę wspólnie zadecydujemy o przyszłości Polski nie na lata, a na dziesięciolecia – powiedział.

– Przyszło nam żyć w niespokojnych czasach. Wszyscy widzimy, co się dzieję za naszą wschodnią granicą. Widzimy też potężny napływ nielegalnych imigrantów do Europy. Widzimy również ostatnio kolejną odsłonę konfliktu na Bliskim Wschodzie. Ten konflikt może spowodować, że do Europy ruszy kolejna fala migrantów. Wśród nich będą osoby związane z ruchem terrorystycznym. Te wyzwania jasno wiążą się z paktem migracyjnym i przymusową relokacją nielegalnych imigrantów, forsowanym przez brukselskich biurokratów – stwierdził szef rządu. – To wszystko stawia przed nami obowiązek jak najlepszej współpracy między naczelnymi organami państwa – rządem i prezydentem – dodał.

Wystąpienie premiera przed wyborami

Mateusz Morawiecki zauważył, że w niedzielnym głosowaniu wyborcy zdecydują, "czy w tych trudnych i wymagających wielkiej odpowiedzialności czasach rząd będzie w porozumieniu z głową państwa dbał o Polskę i jej obywateli, czy też będzie szukał byle pretekstu, by wywołać chaos w państwie i rozpocząć niszczącą nasz kraj wojnę na górze".

– Ostatnie wydarzenia na świecie pokazują, że w niedzielnych wyborach mamy okazję wybrać przedstawicieli, którzy zabezpieczą nasze najważniejsze polskie interesy. A biorąc udział w referendum, mamy szansę zobowiązać wszystkich polityków do tego, by pilnowali polskiej racji stanu. Razem możemy zdecydować, czy chcemy kontynuacji polityki, która sprawdziła się w dobrych, ale i tych bardziej wymagających czasach. Razem możemy zdecydować, czy chcemy mieć rząd, który troszczy się o Polaków – zaznaczył premier.

"Mogę zapewnić o dwóch rzeczach"

– Ja mogę osobiście państwa zapewnić o dwóch rzeczach, które były poza zasięgiem naszych poprzedników i większości rządów po 1989 r. – oświadczył w piątkowym wystąpieniu szef rządu.

– Dla nas zawsze najważniejsze będą polskie rodziny, dzieci i seniorzy. A także bez względu na to, jakie kryzysy przyjdą do Polski z zewnątrz, a w trzech ostatnich latach było ich sporo, to państwo polskie weźmie je na siebie. To dzięki Prawu i Sprawiedliwości Polacy mają dziś obniżony wiek emerytalny, bezrobocie jest najniższe w historii, a pieniądze, zamiast do kieszeni mafii VAT-owskich, płyną do budżetu i stamtąd do kieszeni zwykłych obywateli – wskazał.

