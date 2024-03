Zerowy VAT na żywność. Szydło zapowiada projekt ustawy

Ministerstwo Finansów poinformowało w połowie marca, że w związku za spadkiem inflacji zerowa stawka VAT na niektóre produkty żywnościowe nie zostanie przedłużona. Oznacza to, że wygaśnie wraz z końcem marca.

Według wyliczeń ekspertów powrót do stawki 5 proc. VAT na m.in. owoce, warzywa, mięso, nabiał i produkty zbożowe będzie kosztował przeciętną polską rodzinę 800-1000 zł rocznie.

Polacy jednak bardzo krytycznie oceniają decyzję rządu. Większość badanych uważa, że Ministerstwo Finansów popełnia błąd. Aż 79 proc. respondentów jest przeciwnych decyzji ws. powrotu do stawki 5 proc. VAT.

Szydło: Będzie projekt PiS

W poniedziałek europoseł i była premier Beata Szydło zapowiedziała, że po świętach Wielkanocnych klub Prawa i Sprawiedliwości złoży projekt ustawy przywracającej zerowy VAT na żywność. Polityk podkreśliła, że jej partia zawsze "koncentruje się na wsparciu tych, którzy najbardziej potrzebują pomocy", ale myśli też "o rozwoju, myśli o polskiej gospodarce, myśli o godnym życiu polskich rodzin".

Szydło dodała, że podobny projekty, tyle że dotyczący cen energii, zostanie również przedstawiony przez posłów klubu, jeśli rząd nie wycofa się z zapowiedzianych działań. Przypomnijmy, że od 1 lipca przestanie funkcjonować mechanizm zamrożenia cen energii, co w praktyce będzie oznaczało ich wzrost.

– Na pewno PiS będzie zawsze stało po państwa stronie i żeby nie wróciła do Polski bieda Tusk, którą pamiętamy z czasów, kiedy rządził poprzednio. A więc dzisiaj możemy powiedzieć tak: ta ekipa chce przede wszystkim koncertować się na własnych celach, a jak nie ma pieniędzy, nie potrafią rządzić, no to sięgają do waszych kieszeni. Mam nadzieję, że weźmiecie to pod uwagę w najbliższych wyborach samorządowych – powiedziała Szydło podczas konferencji prasowej.

Czytaj też:

Szydło: Trzecia Droga jest ślepą uliczkąCzytaj też:

Szydło: Spanikowany Tusk rzuca insynuacjami