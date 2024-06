"Nie jest istotną postacią". Szydło znów uderza w Mastalerka

Nie milkną echa ostrej wymiany zdań między Marcinem Mastalerkiem a Beatą Szydło. Wszystko zaczęło się od wpisu Jacka Kurskiego, w którym pochwalił się, że Szydło poparła jego kandydaturę.

"Obrzydliwe" – skomentował szef gabinetu prezydenta Marcin Mastalerek. Na odpowiedź Szydło nie trzeba było długo czekać. "Marcin Mastalerek nie będzie mi dyktować, kogo mam popierać. I niech sobie sam radzi ze swoimi emocjami, a nie probuje mieszać w kampanii Zjednoczonej Prawicy" – oświadczyła.

Szydło uderza w Mastalerka

W poniedziałek podczas rozmowy na antenie Polsatu News, Szydło ponownie lekceważąco wypowiedziała się o Mastalerku. Według byłej premier, szef gabinetu prezydenta to "nieistotna postać" po prawej stronie sceny politycznej.

– Ja mam do powiedzenia tyle ile napisałam, że nie będzie mi Marcin Mastalerek dyktował kogo ja mam popierać. Ja mogę za obrzydliwe oceniać inne zachowania czy wypowiedzi kogokolwiek, nie ten poziom, nie ta emocja, więc nie będę o tym mówić ani komentować. Marcin Mastalerek nie jest na tyle istotną postacią na prawej stronie sceny politycznej, żebyśmy poświęcali mu czas – stwierdziła europoseł PiS.

Drugie dno sprawy?

Nieoczekiwana wymiana ciosów wywołała zdumienie wielu użytkowników platformy X. Okazuje się, że sprawa może mieć drugie dno. "Nie poszło wcale o Kurskiego, a przynajmniej nie tylko o niego" – twierdzi Interia.

Portal przywołuje wypowiedź jednego z polityków Prawa i Sprawiedliwości, mającego dobrze znać kulisy sprawy. Uważa on, że "prezydent jest wściekły na Beatę za to, co zrobiła Wojtkowi Kolarskiemu w Wielkopolsce". – Pojechała i oficjalnie poparła tam Czarneckiego, który startuje z dwójki. To jawne wypowiedzenie wojny prezydentowi – wskazuje rozmówca Interii.

