Hołownia o szefie PSL: Nie zaczynajcie z tygrysem

12 lipca Sejm odrzucił nowelizację Kodeksu karnego, która zakładała depenalizację i dekryminalizację aborcji. Za przyjęciem projektu opowiedziało się 215 parlamentarzystów. Przeciw było 218. Dwie osoby wstrzymały się od głosu. Projekt ustawy autorstwa Lewicy został odrzucony głosami posłów PiS, Konfederacji, większości PSL, przy braku głosu ze strony Romana Giertycha (i nieobecności Waldemara Sługockiego i Krzysztofa Grabczuka) z KO.

Wściekłość aktywistek aborcyjnych skupia się m.in. wokół Władysława Kosiniaka-Kamysza, który głosował "przeciw". "Kosiniak do dymisji" – napisała na kartce Marta Lempart, liderka Strajku Kobiet, którą przykleiła na drzwiach gabinetu PSL. Na kartce A4 widniało też pięć gwiazdek i trzy koniczyny. Przypomnijmy, że w trakcie protestów tzw. Strajku Kobiet ośmiogwiazdkowe hasło oznaczało "je*ać PiS".

W obronie wicepremiera i ministra obrony narodowej stanął Szymon Hołownia, czyli jego partner w ramach Trzeciej Drogi. Jeżeli pyta mnie pan, czy będę bronił Władysława Kosiniaka-Kamysza — proszę pana, jak niepodległości. To nie tylko mój koalicjant, ale także przyjaciel, to wspaniały zacny człowiek. (...) Jego małżonka określając go kiedyś mianem pewnego drapieżnika, wie, że potrafi też pokazać pazury — wyjaśnił Hołownia.

– Powiedziałbym z angielska: don't mess with Władek. (...) Nie zaczynajcie z tygryskiem – mówił. Przypomnijmy, że Władysław Kosiniak-Kamysz został nazwany "tygryskiem" w 2020 r., gdy ubiegał się o fotel prezydenta. Jego żona Paulina, podczas jednego z wydarzeń kampanijnych, zapowiedziała go właśnie jako "tygrysa".

PSL stawia granicę

– Jest szansa na przegłosowanie tylko jednego projektu – tego, który zaproponowała Trzecia Droga – podkreśla lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.

– My szliśmy z tym projektem do wyborów parlamentarnych, przypomnę – dodał. Wicepremier wskazał, że projekt Trzeciej Drogi zakłada cofnięcie stanu prawnego sprzed wyroku Trybunału Konstytucyjnego, a następnie rozpisanie referendum w tej sprawie.

