"Pamiętajcie, że to zadanie trudne". Kaczyński postawił przed sympatykami PiS nowe zadanie

W sobotę przed budynkiem Ministerstwa Sprawiedliwości odbył się protest przeciwko działaniom premiera Donalda Tuska i ministra Adama Bodnara. W trakcie swojego wystąpienia prezes Prawa i Sprawiedliwości nie szczędził mocnych słów pod adresem tych dwóch polityków.

– PO to formacja zewnętrzna, to nie jest formacja polska. To formacja, która reprezentuje obce interesy. I można tu powiedzieć, że tu fakty są oczywiste. Agenda niemieckich interesów jest w tej chwili realizowana bezczelnie i bezwstydnie. Bo wydawało się, że może będą trochę udawać, jakoś to rozłożyć w czasie. Ale nie, od razu, jak z CPK, atak w plany budownictwa atomu, atak w porty, atak na Odrę – powiedział.

"Nie" dla relokacji migrantów

Kaczyński mówił także o sprzeciwie PiS wobec zmian unijnych traktatów oraz relokacji migrantów. Przypomnijmy, że w maju przedstawiciele państw członkowskich Unii Europejskiej przyjęli kolejne dokumenty dotyczące reformy wspólnego systemu azylowego. UE pracuje nad tym, by osoby ubiegające się o azyl były traktowane jednakowo w całej UE. Z kolei w kwestii zmian traktatowych, Niemcy naciskają na zwiększenie kompetencji Komisji Europejskiej kosztem państw członkowskich.

– Te traktaty proponują nam i mówię to od bardzo długiego czasu, proponują nam pozycję terenu zamieszkiwanego przez Polaków, ale zarządzanego z zewnątrz. W istocie to będzie koniec państwa polskiego jako podmiotu międzynarodowego i to będzie coś, coś uderzy w naszą godność, to będzie hańba – stwierdził Kaczyński.

Prezes PiS zapowiedział także akcję zbierania podpisów pod referendum przeciwko relokacji migrantów.

– Chcemy bezpiecznej Polski. Pamiętajcie, że to zadanie trudne, oficjalnie to pół miliona, ale zawsze część podpisów kwestionują. Trzeba mieć naddatek, czyli 600-700 tysięcy podpisów. Dzisiaj ludzie, można powiedzieć, nie zawsze chętnie podpisują. W Polsce wolność się cofnęła – powiedział.

