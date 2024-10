Sprawa Romanowskiego bez wady? Lewandowski do PK: Oczywista nieprawda

Głos w sprawie zabrał rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak. Stwierdził on, że prokurator Dariusz Korneluk nie podejmował żadnych czynności w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości, co oznacza, że nie wystąpiła wada prawna związana z czynnościami Prokuratury Krajowej w sprawie posła Marcina Romanowskiego.

Z taką opinią nie zgadza się mec. Bartosz Lewandowski, obrońca parlamentarzysty. "To jest oczywista nieprawda! Śledztwo nie zostało przedłużone skutecznie, bo prok. Korneluk nie mógł wydać postanowienia w dniu 25.09, a takie wydał. Dalsze czynności procesowe nie mogą być uznane za legalne" – czytamy we wpisie adwokata na portalu X.

Pogorszenie sytuacji Romanowskiego. Adwokat posła reaguje

"Dodatkowo nie jest prawdą, że uchwała Sejmu Rzeczypospolitej o uchyleniu immunitetu jest skuteczna, bo 'prokurator Korneluk jest przecież prokuratorem'. Oczywiście, że jest" – zauważa mec. Lewandowski. "Sęk w tym, że same uchwały odwołują się do wniosku 'Prokuratora Krajowego', a w świetle uchwały SN z 27.09.2024 r. w sprawie I KZP 3/24 wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie posła do odpowiedzialności karnej, zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie mógł podpisać tylko Dariusz Barski albo osoba działająca z jego upoważnienia" – tłumaczy.

Adwokat zwraca również uwagę, że modyfikacja zarzutów i zmiana kwalifikacji prawnej czynu zarzucanego Marcinowi Romanowskiemu wychodzi poza granice uchwała Sejmu i Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, co oznacza pogorszenie sytuacji jego klienta. "Jest to niedopuszczalne" – komentuje mec. Lewandowski.

Jak przekazał obrońca posła Marcina Romanowskiego, o sprawie zostanie "niezwłocznie poinformowany" marszałek Sejmu Szymon Hołownia oraz przewodniczący Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy.

