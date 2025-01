"Żałosne"; "Udaje malutkiego 'trampka'". Gromy po słowach Tuska

W środę Donald Tusk miał wystąpienie w Parlamencie Europejskim. Premier mówił przede wszystkim o konieczności zwiększenia wydatków na obronność, jednak zwrócił też uwagę na problemy gospodarcze, z jakimi mierzy się UE.

Tusk krytykuje regulacje Unii Europejskiej

Tusk podkreślił, że przez działania UE europejska gospodarka straciła na konkurencyjności względem Chin i USA. – Musimy uczciwie sobie powiedzieć, że niektóre regulacje europejskie doprowadziły obiektywnie do tego, że cena energii w Europie, w niektórych krajach europejskich, jest nieakceptowalnie wysoka. Jak wy chcecie konkurować z gospodarką amerykańską czy chińską, jeśli będziemy mieli trzykrotnie droższą energię? – stwierdził premier Donald Tusk w PE.

Szef polskiego rządu wskazał również, że konieczne jest wprowadzenie zmian w Zielonym Ładzie – flagowym projekcie UE.

– Europa nie może przegrać konkurencji globalnej, stać się kontynentem ludzi i idei naiwnych, jeśli zbankrutujemy, to nikt już nie będzie dbał o środowisko naturalne na świecie. Bardzo proszę, żebyśmy rzetelnie podeszli do pełnego i bardzo krytycznego przeglądu wszystkich regulacji, także tych wynikających z Zielonego Ładu i żebyśmy naprawdę potrafili nie tylko wskazać, ale zmienić wszystkie te zapisy, które mogą doprowadzić do wysokich cen, jeszcze wyższych cen energii – mówił dalej.

Gliński: Bankruci polityczni mają jeden obowiązek – dymisję

Na wyraźną zmianę narracji, jaką prezentuje ostatnio Donald Tusk zareagował były wicepremier Piotr Gliński.

"Przeregulowana Europa została przez Trumpa odesłana w Davos do lamusa historii. I nagle Tusk, który całą swoją politykę budował na służbie tej niemieckiej Europie udaje malutkiego 'trampka'" – napisał poseł PiS.

"Żałosne. Bankruci polityczni mają tylko jeden obowiązek wobec Ojczyzny – dymisję!" – dodał Gliński.

Czytaj też:

"Tusk pokazał się jako realista". Poseł Trzeciej Drogi chwali premieraCzytaj też:

"Ogłosił Norymbergę dla konkurencji". Jaki odpowiada Tuskowi