W artykule AP zauważono, że na froncie wojska rosyjskie "nieustannie posuwają się naprzód”, gospodarka rosyjska jeszcze się nie załamała, a trwające represje wobec opozycji wykluczają istnienie wewnętrznej presji, która mogłaby skłonić Putina do zakończenia wojny.]

Strategia Putina

Były prezydent Finlandii Sauli Niinistö zauważył, że Putin myśli "systemowo”, podczas gdy Trump szuka "szybkich” rozwiązań, zachowując się jak biznesmen. Dlatego też prawdopodobnie nigdy nie uda im się dojść do porozumienia. Wręcz przeciwnie, Putin będzie nadal powoli działać na rzecz wzmocnienia pozycji militarnej Federacji Rosyjskiej i osłabienia woli politycznej zarówno Kijowa, jak i Zachodu.

Brytyjski minister spraw zagranicznych David Lemmy również odradza oczekiwanie szybkiego zakończenia walk na Ukrainie. Uważa, że wojna na wyniszczenie potrwa jeszcze co najmniej kilka miesięcy.

Boris Bondariew, były rosyjski dyplomata w Genewie, który opuścił swoje stanowisko po inwazji Rosji na Ukrainę, zasugerował, że Putin ma nadzieję poczekać, aż Trump "zmęczy się” wojną na Ukrainie i skupi swoją uwagę na innych kwestiach.

Były brytyjski ambasador w Rosji Laurie Bristow zauważa, że nawet jeśli Rosjanie podejmą negocjacje, to i tak nie będą gotowi na prawdziwy kompromis. Według niego strategia negocjacyjna Rosji wygląda następująco: "Co moje, to moje. A co twoje, to przedmiot negocjacji”.

Bondariew zgadza się z tą opinią i podkreśla, że dla Putina negocjacje są po prostu sposobem na osiągnięcie wszystkiego, czego chce, bez walki. Dyplomata uważa za "dziwne”, że zachodni przywódcy wciąż nie rozumieją taktyki Kremla. Jego zdaniem Putin prawdopodobnie byłby skłonny spotkać się z Trumpem, ponieważ takie spotkanie pokazałoby Rosję jako globalną potęgę, a Kreml miałby niewiele do zaoferowania ze swojej strony.

