Kowalski ostro o Tusku. "Tylko idiota albo polityk PO"

J. D. Vance to najwyższy rangą urzędnik amerykański, który pojawił się w Niemczech. Uczestnicy czekali na to, co powie. Wiceprezydent odniósł się do kwestii wojny na Ukrainie, ale bardziej skupił się na krytyce erozji zachodnich demokracji.

– Jak powiedział papież Jan Paweł II, moim zdaniem, jeden z najbardziej niezwykłych obrońców demokracji na tym kontynencie, jak i na każdym innym: "Nie lękajcie się". Nie powinniśmy bać się naszych własnych obywateli, nawet jeśli wyrażają oni poglądy niezgodne z ich przywództwem – mówił wiceprezydent USA w przemówieniu wygłoszonym podczas Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa.

Tusk krytykuje Vance'a, a Kowalski Tuska

Wystąpienie polityka wywołało ogromną dyskusję. Głos w niej zabrał m.in. polski premier. Na wystąpienie wiceprezydenta USA zareagował premier Donald Tusk. "Każdy, kto cytuje słowa Jana Pawła II »NIE LĘKAJCIE SIĘ«, powinien pamiętać, że miały one na celu wzmocnienie oporu narodu polskiego przeciwko dominacji rosyjskiej" – stwierdził szef rządu we wpisie opublikowanym po angielsku na platformie X.

Ze strony obozu rządzącego płyną głosy krytyczne pod adresem wiceprezydenta USA.

Tymczasem Janusz Kowalski z PiS przekonuje, że wojna na Ukrainie wybuchła z winy polityki prowadzonej latami przez osoby takie jak właśnie Donald Tusk. "Największym zagrożeniem dla bezpieczeństwa Europy jest imperializm rosyjski. Największym zagrożeniem dla UE są skorumpowani eurokraci niemieckim egoizmem. Tylko idiota albo polityk PO nie przyjmuje do wiadomości, że wojna na Ukrainie wybuchła, bo tacy politycy jak Angela Merkel czy Donald Tusk wspierali Władimira Putina kosztem bezpieczeństwa Europy" – napisał poseł w serwisie X.

"Póki w Brukseli i w Warszawie będą rządzili byli sojusznicy Putina UE nadal będzie słaba. A wybór dla Polski jest prosty: Zielony Ład albo bezpieczeństwo. Donald Tusk woli kupować rosyjski gaz ziemny, niż bronić polskiego węgla" – dodał Janusz Kowalski.

Czytaj też:

Monachium: Trzaskowski straszył PiS-em. Mówił o "przywracaniu demokracji"Czytaj też:

Czarnek chwali Vance'a. "Brawo"