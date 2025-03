"Ja nie odpuszczę". Trzaskowski zapowiada zdecydowane działania wobec rządu Tuska

We wtorek kandydat Koalicji Obywatelskiej spotkał w Sejmie z Radami Kobiet. W trakcie wspólnej konferencji prasowej ponownie złożył deklarację dotyczącą wspierania procesu liberalizacji dostępu do aborcji. Trzaskowski zapewnił, że "nie odpuści" kwestii praw kobiet, które "zawsze" były dla niego "sprawą niesłychanie istotną i dalej takie są". Prezydent Warszawy zapewnił, że będzie wywierał na rządzie presję, aby przyspieszyć przyjęcie odpowiedniej ustawy.

– Będę o to walczył, przede wszystkim oczywiście o to, żeby to kobieta podejmowała decyzję o swoim zdrowiu i życiu. Będę wywierał presję, żeby wreszcie ustawa o liberalizacji przepisów antyaborcyjnych weszła w życie. To jest priorytet, podtrzymuje tu swoje stanowisko, które się w niczym absolutnie nie zmieniło od tych ostatnich miesięcy i od ostatnich lat – powiedział.

Trzaskowski poparł także postulat wprowadzenia Rad Kobiet do ustawy o samorządzie terytorialnym. Przypomniał, że w Warszawie działa taki organ, który sprawuje funkcję doradczą.

Aborcje w Polsce

W ubiegłym roku w Polsce przeprowadzono 896 aborcji – wynika z danych NFZ. To więcej niż w 2023 r., gdy dokonano 425 tzw. legalnych zabiegów przerwania ciąży.

Informacje podane przez Narodowy Fundusz Zdrowia wskazują, że najwięcej aborcji dokonano w województwie mazowieckim (261).

Polskie prawo przewiduje możliwość tzw. przerwania ciąży w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia kobiety, a także w sytuacji, gdy ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego.

Jak przypomina RMF FM, po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2020 r., który wszedł w życie w styczniu 2021 r., wykreślono trzecią przesłankę do przeprowadzenia tzw. legalnej aborcji, czyli ciężką, nieodwracalną wadę płodu. To właśnie ona do czasu orzeczenia TK była najczęstszą przyczyną dokonywania aborcji w polskich szpitalach. Każdego roku wykonywano ok. tysiąca zabiegów z tego powodu.

