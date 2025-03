Czas oczyszczenia

Zarówno z tego, co zaśmieca umysł – każdy sam musi sobie odpowiedzieć, co to jest – jak i z tego, co szkodzi ciału. Za oczyszczenie naszego organizmu odpowiadają wątroba i nerki. Wątroba metabolizuje toksyny, nerki dbają o to, by usunąć je jak najszybciej na zewnątrz. Nasz znajomy lekarz zajmujący się uzależnieniami mówił, że gdy przychodzi pacjent z uzależnieniem alkoholowym, nie rozpoczyna terapii dopóty, dopóki przez 10 dni pacjent nie powstrzyma się od spożywania alkoholu.