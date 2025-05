"Czasy są trudne. My mamy być silni". Tusk wygłosił orędzie

W trakcie swojego wystąpienia Tusk apelował o bycie dumnym z Polski. Przypomniał, że dzisiaj obchodzimy Święto Pracy oraz kolejną rocznicę wejścia do Unii Europejskiej. Nawiązał także do czekających wydarzeń: Dnia Flagi oraz obchodów uchwalenia Konstytucji 3 maja.

– Czasy są trudne. Do polityki światowej wraca niepewność, brutalność i egoizm. Wojna przestała być abstrakcją. Przywiązanie do wartości wypiera przekonanie, że nie ma nic za darmo. Czy to znaczy, że nasze polskie marzenie po raz kolejny zostanie nam odebrane? Czy mamy się bać? Nie. My mamy być silni – powiedział.

Regionalna potęga

Tusk nawiązał do rocznicy koronacji Bolesława Chrobrego. Mówił o wprowadzeniu "piastowskiej doktryny regionalnej potęgi", na którą mają składać się "najsilniejsza gospodarka, najsilniejsza armia, najsilniejszy głos w Europie". Dodał, że polski potencjał jest "niezaprzeczalny".

– A my wiemy, jak go uruchomić. Wiemy, co robić. Rozbudujemy polski przemysł. Współdziałamy z przedsiębiorcami. Likwidujemy krępujące ich bariery – wszystkie, które tylko da się zlikwidować. W bezprecedensowej skali zaangażujemy w rozwój kraju polską naukę i nowe technologie – powiedział.

Szef rządu zapowiedział także inwestycje w rozwój kraju w oparciu o współpracę rządu z przedsiębiorcami oraz likwidację zbędnej biurokracji. Powstanie także silna armia oraz nowoczesna infrastruktura.

– Tworzymy armię, jakiej Polska nie miała od wieków, super silną i nowoczesną – armię do wygrywania (...) bez Polski nie da się ułożyć nic znaczącego w Europie, a w relacjach międzynarodowych dysponujemy kompetencjami na najwyższym, światowym poziomie – powiedział.

Tusk tłumaczył, że Polska staje się obecnie "patronem ekspansji polskiego biznesu, naszego eksportu, interesów polskich podmiotów za granicą".

– Dobra praca to największy skarb, za który należy się nie tylko dobra zapłata, ale też najwyższy szacunek i wdzięczność całej wspólnoty. Niech te dni narodowych świąt i biało-czerwone flagi na naszych domach będą znakiem budzącej się polskiej potęgi – zakończył swoje wystąpienie premier.

