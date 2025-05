Hołownia: Trzeba oczyścić sądy

Kandydaci na prezydenta biorą udział w debacie Telewizji Republika. Druga tura pytań od ekspertów dotyczyła praworządności. Jak powiedział Szymon Hołownia, Polakom należy przywrócić prawdo do sądów.

– Praworządność jest czystą teorią, jeżeli nie możesz dochodzić swoich praw. I odwołując się do tego, o czym powiedział pan Nawrocki, chcę być rzecznikiem tych Polaków, którzy dzięki "reformom” Ziobry i patrona pana Nawrockiego, pana prezydenta Dudy, muszą czekać nie 9 miesięcy na rozstrzygnięcie swojej sprawy w sądzie cywilnym w I instancji, tylko 16 – powiedział lider Polski 2050.

Marszałek Sejmu wskazał, że konieczne jest rozdzielenie funkcji ministra sprawiedliwości od prokuratora generalnego. Należy także przeprowadzić procedurę "oczyszczania sądów", ale należy "zrobić to skalpelem, a nie siekierą, oglądając każdą nominację, która przeszła przez neo-KRS osobno".

– Trzeba uporządkować Trybunał Konstytucyjny, który dzisiaj zajmuje się praktycznie wyłącznie skargami ze strony PiS […]. Ja będę prezydentem, który praworządność w Polsce przywróci – dodał polityk.

Zandberg: To trzeba przeciąć

Odpowiadając na pytanie o praworządność Adrian Zandber powiedział, że największym problemem Polaków jest brak pewności, czy orzeczony w ich sprawie wyrok będzie obowiązywał czy nie.

– Po 10 latach tej szarpaniny pomiędzy PiS-em a Platformą, ludzie w Polsce nie mają pewności, czy jeżeli w ich sprawie zapadnie wyrok, to czy ten wyrok będzie obowiązywać, czy nie będzie obowiązywać. To jest jedna z najgorszych rzeczy, jakie mogą się zdarzyć w życiu społecznym, gospodarczym – brak poczucia stabilności – wskazał.

– To niestety zafundowała przez długie lata, dewastując ten system, ówczesna partia rządząca, czyli PiS, ale mamy już półtora roku nowych rządów i to nie zostało uporządkowane. To trzeba przeciąć. Bez przecięcia – mówię to ze smutkiem – na poziomie konstytucyjnym, tego rozwiązać się nie da – dodał.

