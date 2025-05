Trzaskowski cytuje Nawrockiemu... Biblię. "Wystarczy czytać"

Ostatni weekend kampanii wyborczej przed pierwszą turą wyborów, kandydaci spędzili na spotkaniach z Polakami w różnych częściach kraju. Karol Nawrocki był w Grodzisku i Białymstoku, Sławomir Mentzen odwiedził Warszawę, a Rafał Trzaskowski wystąpił na wiecu w Bydgoszczy.

W pewnym momencie włodarz stolicy odniósł się do sprawy mieszkań kandydata wspieranego przez PiS. W tym celu posłużył się cytatem ze Starego Testamentu. – Ponieważ oni ciągle nas pouczają, ciągle używają przeróżnych cytatów, żeby nas próbować dyscyplinować, pozwólcie, że ja też zacytuję, z Księgi Przysłów: "kto postępuje uczciwie, chodzi bezpiecznie, lecz kto chodzi krętymi drogami, zostanie wykryty". Wystarczy czytać Biblię, panie Karolu – powiedział Trzaskowski w Bydgoszczy.

To jednak nie koniec odniesień do Biblii. – Ostatnie dni i tygodnie pokazały, że trzeba przypominać o tych wartościach naprawdę podstawowych. Że trzeba mówić również o uczciwości. Rzecz niesłychanie istotna, że Prezydent Rzeczpospolitej musi być uczciwy, musi być bezinteresowny. Mój główny konkurent, pan Karol Nawrocki mówi o tym, że śpi z Biblią pod poduszką. […] Cały PiS przez cały czas próbuje nas pouczać, mówić nam, jak żyć. Banda hipokrytów, którzy mówią o tym, a nie stosuje się nawet do najważniejszych przykazań. Siódme: nie kradnij – powiedział kandydat KO.

Trzaskowski uderza w PiS

Zdaniem Trzaskowskiego, w sprawie mieszkania Karola Nawrockiego politycy PiS "przestali nawet dyskutować z faktami" i w tej chwili mają jeden problem: "dlaczego to wyszło na jaw".

– A właśnie dzisiaj, jeżeli mówimy o wartościach, musimy przypominać o przyzwoitości i o przejrzystości. Przecież po to mamy taki system w Polsce, żeby życie, stan majątkowy każdego z polityków było prześwietlone, żeby każdy z was wiedział, na kogo będzie głosować. A oni dzisiaj mają problem z tym, że fakty wyszły na jaw i ciągle się głowią, jak to możliwe – mówił dalej kandydat KO.

Czytaj też:

Kto dziś wygrałby wybory parlamentarne? Sondażowa katastrofa Trzeciej DrogiCzytaj też:

Najnowszy sondaż prezydencki. "Trzaskowski balansuje na ważnym progu"