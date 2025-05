"Hołownia znowu kłamie". Mentzen publikuje screeny

Poniedziałkowa debata w TVP jest współorganizowana przez Polsat i TVN. Dwie pierwsze rundy to pytania od prowadzących: Doroty Wysockiej-Schnepf z TVP, Piotra Witwickiego z Polsat News i Radomira Wita z TVN. Po każdej rundzie przewidziano pytania wzajemne, a na koniec swobodną wypowiedź każdego z nich. Kolejność zabierania głosu została wyłoniona w drodze losowania.

Na debatę TVP zaproszono wszystkich 13 kandydatów. Są to: Artur Bartoszewicz, Magdalena Biejat, Grzegorz Braun, Szymon Hołownia, Marek Jakubiak, Maciej Maciak, Sławomir Mentzen, Karol Nawrocki, Joanna Senyszyn, Krzysztof Stanowski, Rafał Trzaskowski, Marek Woch i Adrian Zandberg.

Mentzen zarzuca kłamstwo Hołowni

Jednym z kluczowych zagadnień poniedziałkowej debaty były sprawy związane z polityką zagraniczną i bezpieczeństwem. Kandydat Konfederacji Sławomir Mentzen zarzucił kłamstwo Szymonowi Hołowni, kandydującemu z ramienia Trzeciej Drogi.

"Szymon Hołownia znowu kłamie! Przed chwilą powiedział, że nie dopuszcza zaangażowania polskich wojsk na Ukrainie na żadnych warunkach, a w grudniu 2024 roku powiedział: 'Nasze uczestnictwo w różnego rodzaju zaangażowaniach militarnych na Ukrainie mogłoby mieć miejsce wyłącznie pod parasolem NATO i w ramach struktur NATO'" – napisał Mentzen na portalu X. Polityk Konfederacji zamieścił screeny publikacji z archiwalnymi wypowiedziami Hołowni.

"Nigdy nie wyślę polskich żołnierzy na Ukrainę!" – zaznaczył.

twitter

Trzaskowski wbija szpilę Nawrockiemu

Z kolei Kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski podczas debaty zwrócił uwagę na zagrożenie ze strony Moskwy.

– Od kiedy pracowałem w UE, w PE mówiłem jasno, że to Rosja jest zagrożeniem, a że to Ukraina powinna być strefą buforową – zapewniał prezydent Warszawy. – Natomiast interes UE i USA jest dokładnie taki sam – mianowicie Rosja nie może wygrać tej wojny i to jasne, że wszyscy chcemy pokoju – dodał.

Jak zaznaczył, "ten pokój musi być na sprawiedliwych warunkach i to trzeba prezydentowi Trumpowi tłumaczyć, a nie robić sobie z nim zdjęcia, tylko dokładnie z nim na ten temat rozmawiać, rozmawiać z politykami republikańskimi, że to jest zagrożenie dla porządku światowego".

Czytaj też:

Mentzen do Biejat: Skąd pani to przyszło do głowy?Czytaj też:

Jakubiak do Wysockiej-Schnepf: Uprawia pani propagandę