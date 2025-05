W ciągu najbliższych 10 lat Stany Zjednoczone przeznaczą prawie 1 bilion dolarów na eksploatację, konserwację i modernizację swojego potencjału nuklearnego. Kwota ta jest wyższa niż wydatki wielu agencji federalnych. Jak donoszą media, budżet Departamentu Obrony i Departamentu Energii USA na lata 2025–2034 wynosi dokładnie 946 miliardów dolarów.

– Ogromne koszty szacowane w tym raporcie nie były przewidziane na początku programu modernizacji nuklearnej. Nie będzie powrotu do "heroicznego sposobu produkcji” broni jądrowej” – podkreślił Greg Mello, dyrektor Los Alamos Research Group, który monitoruje obiekty i działania National Nuclear Security Administration.

Wydatki problemem administracji

Według niego, nawet jeśli Kongres przeznaczy 100 lub 200 miliardów dolarów więcej na broń jądrową, system, który ją produkuje, nie będzie w stanie "wykonać zadania” przez lata, jeśli "w ogóle”.

Jak zauważył Komitet Budżetowy USA, programy zakupu broni jądrowej stanowią prawie 12 proc. planowanych wydatków Departamentu Obrony USA na najbliższą dekadę. Oznacza to, że kierownictwo departamentu będzie musiało dokonać "trudnych wyborów, co do tego, które programy kontynuować”.

Daryl Kimbell, dyrektor wykonawczy Arms Control Association, zauważył również, że "szybko rosnące” ceny odciągają zasoby od "innych, bardziej pilnych potrzeb i priorytetów bezpieczeństwa narodowego”. Z kolei niektórzy przedsiębiorcy uważają, że można to zrobić bardziej efektywnie.

– To, co tu widzimy, to naprawdę silna potrzeba rządu USA, szczególnie w kwestii odstraszania nuklearnego, aby szukać możliwości współpracy z sektorem prywatnym – powiedział założyciel Fuse, J.C. Btyche, w wywiadzie dla Axios.

Według niego Fuse planuje zostać "nowym liderem w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego”.

– Obecna tendencja doprowadzi jedynie do dalszego wzrostu kosztów i opóźnień, a my jako kraj po prostu nie możemy sobie na to pozwolić – powiedział Btyche.

Czytaj też:

Tajemnicza instalacja Rosji. Tuż przy granicy z NATOCzytaj też:

Zachód obawia się wybuchu III wojny światowej